Настя Ивлеева без белья в рваном топе произвела фурор провокационным нарядом

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева произвела фурор своим новым образом для очередного мероприятия. Ивлеева недавно подтвердила развод с Элджеем, и поклонники заметили, что она стала больше публиковать откровенных кадров в Instagram.

В этот раз Ивлеева предстала в черном наряде из длинной юбки с откровенным разрезом, которая открывает соблазнительные ножки и топика с очень откровенными вырезами. Девушка надела "рваные" колготы и довершила образ высокой платформой.

"Доброе утро, мои сладенькие, как ваше настроение?", - пишет она и обещает пообщаться в сториз по поводу drag show "и в целом".

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

"Дива. Настроение - чт - маленькая пятница , уже продумываем план на выходные", "В поисках нового Элджея", "Образ", "Вдохновляешь", "на неё молились все боги …", - пишут в комментариях.

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