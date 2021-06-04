Настя Ивлеева без белья пришла на фестиваль МузТВ 2021

Настя Ивлеева / пресс-служба

Настя Ивлеева, которую в марте 2021 назначили ведущей МузТВ 2021, поражает всех своим шикарным нарядом на открытии фестиваля.

В сториз МузТВ в Instagam уже транслируют первые кадры с красной дорожки, и ведущая там засветилась, привлекая к себе внимание с избыком. Ивлеева выбрала для мероприятия нескромное платье с полностью голой спиной и пышным низом, который удачно рассекает разрез.

Девушка мило улыбалась и оставляла журналистам и поклонникам лучезарную улыбку, стреляя глазками и выставляя в разрез то одну, то другую ножку.

Ивлеева очаровала своим шармом, и после первого появления на красной дорожке, еще несколько раз пробежала туда-сюда, насмешив всех.

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Кроме того, на фото попала также Ивлеева крупным планом, которая показала "сердечко" операторам.

Напомним, что на пресс-конференции в марте было также объявлено о четвертом ведущем, которого по традиции скрывают. В прошлом году им должна была стать Ольга Бузова, но из-за пандемии премию отменили, поэтому звезды надеются на появление артистки в этом году.