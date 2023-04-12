Настоящий пожар: Даша Квиткова "зажгла" площадку в прозрачном платье

Блогерша крайне органично выглядит в образе дерзкой, уверенной в себе и магнетически притягательной женщины-вамп.

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Даша Квиткова снялась в прозрачном платье со спичкой в зубах / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша и победительница романтического реалити-шоу Холостяк Даша Квиткова в январе 2023 года объявила о расставании с шоуменом Никитой Добрыниным. Для того, чтобы пережить разрыв, она нашла лучший способ - самосовершенствование.

Многие поклонники сейчас обвиняют Квиткову в чрезмерном самолюбовании, сама же блогерша чувствует себя, будто только проснулась - она стала заниматься спортом, похудела, начала примерять новые экстремальные образы, и, похоже, от души наслаждается этим.

Одним из своих последних экспериментов она поделилась на своей странице в Instagram. Сексуальности Квитковой всегда хватало, но никто не ожидал, что из нее получится такая шикарная женщина-вамп.

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Даша показала видеоролик, на котором она в соблазнительных позах выгибается в прозрачном платье. Блогерша в кадре действительно зажигает - зубами зажигает длинную спичку и завороженно смотрит на огонь.

В комментариях отмечают, что сильно заметны не только внешние, но и внутренние перемены Даши Квитковой - из девочки-одуванчика она превратилась в изысканную женщину.

Ранее вторая бывшая супруга Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк вылезла на стол в рваном топе и джинсовом мини, чтобы игриво попозировать на камеру.

Также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.

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