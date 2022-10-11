Настоящая украинская дива: Снежана Онопко в соблазнительном белье снялась для обложки глянца

Снежана Онопко снялась для обложки The Magazine / instagram.com/snejanaonopka15

Украинская супермодель Снежана Онопко вошла в список самых успешных подиумных моделей мира. В свое время была лицом таких брендов, как Calvin Klein, Dolce, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Shiseido.

Несмотря на мировую популярность, до начала полномасштабной войны манекенщица жила в Украине, которую вынуждена была покинуть. Сейчас она обустраивается в Европе, и время от времени балует поклонников кадрами с новых съемок на своей странице в Instagram.

Недавно Онопко появилась на обложке известного немецкого глянца The Magazine в стильном рок-н-рольном образе, который не очень-то характерен, для ее кукольной внешности. Тем не менее выглядит модель в нем очень органично.

На снимках Снежана с растрепанными волосами позирует, крепко прижимая к себе саксофон. Модель одета в черный бюстгальтер, пояс-корсет и бриджи "под кожу".

На лице украинской красотки соблазнительный макияж в стиле "смоки айс".

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