Надя Дорофеева в "трусах Дантеса" сделала сексуальное селфи в ванной

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Dorofeeva время от времени привыкла баловать своих поклонников сексуальными фото.

Девушка несколько раз даже показывала фотосессии, на которых демонстрировала татуировки "добро" и "зло", которые у нее на правом и левом бедрах.

Новое фото в нескромном домашнем наряде Надя Дорофеева оставила в сториз своего Instagram.

Она не стала подписывать снимок, давая фантазии поклонников поработать.

В этот раз певица снялась в зеркале ванной в спортивном лифчике и то ли шортах, то ли семейных трусах - широких и большеватых на крошечную фигуру Дорофеевой, так что можно решить, что это часть гардероба ее возлюбленного - Владимира Дантеса.

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Взлохмаченная Надя позировала перед ванной, отставив ножку и продемонстрировав точеную фигуру на ярком снимке.

Поклонники точно оценили такое домашнее селфи девушки, но только Дорофеева смогла прочитать все комплименты, которые оставили ей к этому кадру.

Это все потому, что в сториз комментарии видит только один человек - автор поста, в данном случае - Дорофеева.

Ранее Владимир Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву