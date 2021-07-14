Надя Дорофеева в "трусах Дантеса" сделала сексуальное селфи в ванной

Украинская певица Надя Дорофеева поразила красотой на домашнем селфи.
Певица Dorofeeva время от времени привыкла баловать своих поклонников сексуальными фото.
Девушка несколько раз даже показывала фотосессии, на которых демонстрировала татуировки "добро" и "зло", которые у нее на правом и левом бедрах.
Новое фото в нескромном домашнем наряде Надя Дорофеева оставила в сториз своего Instagram.
Она не стала подписывать снимок, давая фантазии поклонников поработать.
В этот раз певица снялась в зеркале ванной в спортивном лифчике и то ли шортах, то ли семейных трусах - широких и большеватых на крошечную фигуру Дорофеевой, так что можно решить, что это часть гардероба ее возлюбленного - Владимира Дантеса.
Взлохмаченная Надя позировала перед ванной, отставив ножку и продемонстрировав точеную фигуру на ярком снимке.
Поклонники точно оценили такое домашнее селфи девушки, но только Дорофеева смогла прочитать все комплименты, которые оставили ей к этому кадру.
Это все потому, что в сториз комментарии видит только один человек - автор поста, в данном случае - Дорофеева.
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