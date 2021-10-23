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Надя Дорофеева топлес заинтриговала фанатов и показала "то, что важнее всего"

23 октября 2021, 05:30
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Поклонники должны отгадать загадку обнаженной певицы.

Надя Дорофеева топлес показала загадочные письмена на теле / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева решила поиграть с подписчиками в шарады. Загадку она оставила на своем голом теле.

Артистка показала фото из ванной комнаты. На нем она стыдливо прикрывает обнаженную грудь рукой, на плече которой красными чернилами нарисован загадочный символ.

"То, что важнее всего… Написано у меня на руке. Расшифруешь?" - подписала фото Дорофеева.

Некоторые комментаторы обрушились на певицу с критикой, мол, хватит светить голым телом, ты ведь замужняя женщина.

Впрочем, таких было меньшинство. Большая часть поклонников принялась с энтузиазмом разгадывать шифр.

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Надя Дорофеева интригует подписчиков тайными шифрами / instagram.com/nadyadorofeeva

Некоторые предположили, что надпись - корейский иероглиф слова "любовь" (Дорофеева стала первой украинской артисткой, приглашенной на корейский музыкальный фестиваль), другие разглядели слово "он" - любовное послание Владимиру Дантесу, третьи понадеялись, что это - дата выхода клипа Невеста - 1.11 (ролик ожидали 20 октября, но его так и не выложили).

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Сама артистка сути интригующего послания пока не раскрывает.

Ранее Надя Дорофеева рассказала, что на самом деле пугает ее до жути.

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