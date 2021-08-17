УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках

17 августа 2021, 10:32

Украинская певица Надя Дорофеева произвела неизгладимое впечатление на поклонников голым фото.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Тренер Голоса Надя Дорофеева регулярно занимается в спортзале, ведет здоровую диету, и следит за своей фигурой. Как результат - все просто падают ниц перед ее красотой, и девушка не скупится на красивые фото - в спортивных нарядах, купальниках, и даже иногда без.

Надя отдыхает в Турции с мужем Владимиром Днатесом, и утром 17 августа решила побаловать поклонников очень горячим кадром в сториз.

Надя Дорофеева без лифчика и в одних только черных трусиках предстала с взлохмаченными волосами в объективе возлюбленного Владимира Дантеса.

Певица продемонстрировала стройную фигуру и засветила аппетитную грудь в удачном ракурсе.

Поклонники, несомненно, завалили Дорофееву комплиментами, но их сможет увидеть только она сама - сториз видит только сам автор.

Ранее Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью на море в Одессе.

Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклонПекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Магнитная буря 16 августа 2021 – что делатьМагнитная буря 16 августа 2021 – что делать Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препаратаУмрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата Отныне карьера Магучих быстро пойдет внизОтныне карьера Магучих быстро пойдет вниз Машину станет заправлять дешевле: Минэкономики обнародовало новые предельные ценыМашину станет заправлять дешевле: Минэкономики обнародовало новые предельные цены

Последние новости

11:20

Когда в Украине запустят жесткий карантин: в Минздраве назвали украинцам главные условия

11:14

Сотни афганских беженцев прорвались на американский грузовой самолет: их эвакуировали из Кабула Видео

11:06

Стало известно, в каком новом фильме играет Скарлетт Йоханссон

10:41

Роженица выбросила из окна чужого ребенка: малыш скончался Видео

10:32

Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках

Реклама
10:20

В Днепре подросток убил бездомного - СМИ

10:16

Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ Видео

09:43

В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области в зоне риска Видео

09:24

Смертельная авария под Черновцами: виновник сбежал с места ДТП Видео

09:17

"Люцифер" уже в Украине: синоптик предупредил об опасности раскаленного воздуха из Сахары Видео

09:15

Вырастут цены на связь и усилится контроль: чего ждать украинцам от продажи SIM-карт по паспортам

08:54

"За такое, с*ка, его расчленить надо, мр*зь": в Одессе разъяренные пассажиры толпой избили мужчину Видео

08:35

В МВД заявили о создании в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям Видео

08:26

Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

07:55

На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений Видео

07:43

Пришел последний жаркий день лета: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

07:08

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

06:58

"Сиськи класнючие": Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью

06:48

"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу Афганистана Видео

06:13

Меркель привезет в Украину ультиматумы от Путина мнение

Реклама
05:40

Диетолог объяснила, почему нельзя пить остывший чай

05:09

О каких проблемах в организме говорит состояние волос – ответ трихолога Видео

04:40

Как нельзя хранить одежду: важные советы для каждой женщины Видео

04:24

Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова Видео

04:02

Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом - комментарий ученых

03:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

03:00

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

02:59

Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами

02:31

Ученые изобрели необычный способ экспресс-похудения

01:55

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

01:31

Захват Афганистана Талибаном: генерал СБУ предупредил об опасности для Украины Видео

00:40

Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

00:20

Названа самая полезная каша для завтрака Видео

16 августа, понедельник
23:54

В Киеве повязали одиозного бизнесмена и бывшего нардепа

23:23

Стали известные новые детали смены тренера сборной Украины по футболу Видео

22:51

Украинские спасатели, тушившие масштабные пожары в Греции, вернулись домой Видео

22:33

Ученые нашли способ сохранить интеллект в старости

22:33

Ситуация в Афганистане: Совбез ООН призвал к созданию нового правительства Видео

22:13

Как холестерин "хороший", а какой - "плохой": ответ диетолога

22:07

Эксперт пояснил, почему смерть мэра Кривого Рога бьет по рейтингу Зеленского Видео

Реклама
21:59

Попросил не шуметь: в Киеве подрезали бойца муниципальной стражи

21:57

Названы ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитет Видео

21:23

В Минздраве пообещали награду за прививку от коронавируса

21:14

В детском лагере Одессы масштабная вспышка COVID-19 Видео

20:55

"Полный провал": Меркель резко высказалась о ситуации в Афганистане Видео

20:23

Стало известно, на каком уровне госслужащие владеют украинским языком

20:18

Ситуация критическая: украинский самолет не может вылететь из Кабула - МИД Видео

20:17

Под Одессой мужчина посреди улицы набросился на 7-летнюю девочку и зверски издевался Видео

19:52

В Кабмине рассказали, как изменится стоимость подсолнечного масла Видео

19:12

В столичном кафе женщина отбила посетителю внутренние органы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять