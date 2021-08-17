Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Тренер Голоса Надя Дорофеева регулярно занимается в спортзале, ведет здоровую диету, и следит за своей фигурой. Как результат - все просто падают ниц перед ее красотой, и девушка не скупится на красивые фото - в спортивных нарядах, купальниках, и даже иногда без.

Надя отдыхает в Турции с мужем Владимиром Днатесом, и утром 17 августа решила побаловать поклонников очень горячим кадром в сториз.

Надя Дорофеева без лифчика и в одних только черных трусиках предстала с взлохмаченными волосами в объективе возлюбленного Владимира Дантеса.

Певица продемонстрировала стройную фигуру и засветила аппетитную грудь в удачном ракурсе.

Поклонники, несомненно, завалили Дорофееву комплиментами, но их сможет увидеть только она сама - сториз видит только сам автор.

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