Надя Дорофеева сверкнула нижним бельем на фото в патриотичных тонах

Яркий и чувственный образ певицы завораживает с первого взгляда.
Украинская певица Надя Дорофеева продолжает творить, несмотря на войну, вопреки ей. Артистка путешествует с благотворительными концертами, собирает пожертвования для соотечественников, пострадавших от российской военной агрессии, занимается волонтерством.
Во всем этом она черпает вдохновение для новых проектов. Недавно певица заинтриговала поклонников анонсом нового творческого дуэта, а теперь, похоже, показала промо-фото для грядущей новинки.
На странице Дорофеевой в Instagram появился красивый снимок в сочных сине-желтых тонах. На нем она позирует на фоне яркого, чистого, а главное - мирного неба.
Правда, наряд для съемок артистка выбрала необычный - лимонная блуза с пышными рукавами-фонариками и длинным "хвостом", белые трусики с завышенной талией и белые капроновые колготки.
Как бы то ни было, гармоничная цветовая гамма и идеальная фигура Дорофеевой создают вместе весьма занимательную, притягивающую взгляд картинку.
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