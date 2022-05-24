Надя Дорофеева сверкнула нижним бельем на фото в патриотичных тонах / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева продолжает творить, несмотря на войну, вопреки ей. Артистка путешествует с благотворительными концертами, собирает пожертвования для соотечественников, пострадавших от российской военной агрессии, занимается волонтерством.

Во всем этом она черпает вдохновение для новых проектов. Недавно певица заинтриговала поклонников анонсом нового творческого дуэта, а теперь, похоже, показала промо-фото для грядущей новинки.

На странице Дорофеевой в Instagram появился красивый снимок в сочных сине-желтых тонах. На нем она позирует на фоне яркого, чистого, а главное - мирного неба.

Правда, наряд для съемок артистка выбрала необычный - лимонная блуза с пышными рукавами-фонариками и длинным "хвостом", белые трусики с завышенной талией и белые капроновые колготки.

Как бы то ни было, гармоничная цветовая гамма и идеальная фигура Дорофеевой создают вместе весьма занимательную, притягивающую взгляд картинку.

Надя Дорофеева сверкнула нижним бельем на фото в патриотичных тонах / instagram.com/nadyadorofeeva

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