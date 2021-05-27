Надя Дорофеева разделась и сексуально показала татуировки

Надя Дорофеева / Instagram

Тренер шоу Голос країни Надя Дорофеева удивила поклонников ярким купальником и сексуальной фигурой, чтобы показать, в каком состоянии ее многочисленные татуировки.

Бывшая солистка Время и Стекло, которая нынче занимается сольной карьерой, пообщалась с поклонниками в сториз, и ответила на несколько интимных вопросов.

У певицы спросили, посещает ли она салоны, чтобы обносить свои тату, на что Дорофеева похвасталась, что все ее рисунки, вместе с интимными "Добро" и "Зло" и так постоянно в хорошем состоянии.

Она проиллюстрировала это архивным фото с отпуска, где позирует в красном закрытом купальнике "Спасателей Малибу". Певица напомнила поклонникам, какая у нее стройная фигура и сексуальные бедра и ягодицы.

Кроме того, Дорофеева рассказала о способе наведения интимной красоты - она сторонница эпиляции.

"Лазерная эпеляция - это лучшее, что со мной случалось. Везде, где могла - сделала) А где не берет светлые волосы - остается воск или бритва) кому как больше нравится", - призналась Надежда.

Напомним, недавно Надя Дорофеева показала трусики на провокационном фото, которое сделала перед церемонией награждения Vivа Awards.

Надя Дорофеева получила победу в 11 сезоне шоу Голос країни со своим конкурсантом Сергеем Лазановским. Посмотреть все видео с выступлением Сергея Лазановского онлайн можно на сайте 1+1