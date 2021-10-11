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Надя Дорофеева игриво задрала свитер и засветила упругую грудь и пресс в нежном образе

11 октября 2021, 18:31
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Певица в шезлонге сверкнула телом в последних лучах осеннего солнца и поделилась секретом правильного отдыха.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева показала, как проводит выходные / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева радует поклонников пикантными образами. Свежее фото бывшей участницы группы Время и Стекло в откровенном луке возбудило воображение фанатов.

Дорофеева поделилась с подписчиками способами сохранения жизненной энергии после тяжелой рабочей недели. Для начала работы с новыми силами певице, как и простым людям, требуется время для себя.

Так, воскресенье она старается проводить в тишине и покое: "Я обожаю свою работу, но не люблю, когда не успеваю насладиться процессом и начинаю терять ресурс. Тут никакой латте не спасёт! Поэтому сейчас стараюсь оставлять воскресенье выходным днем, провести его для себя, чтобы потом с новыми силами включаться в рабочую неделю", - рассказала певица.

Этот выходной Дорофеева провела, сидя в шезлонге с горячим напитком, и наслаждаясь последними теплыми лучами осеннего солнца.

Образ певицы гармонировал с ее настроением. Девушка выбрала белый тотал-лук: вязанный свитер-оверсайз, шорты, полупрозрачные гольфы выше колен и белые ботинки на массивной подошве.

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На одном из фото Дорофеева игриво задрала свитер, будто защищаясь от солнца, и засветила упругую грудь в спортивном топе и пресс.

Надя Дорофеева поделилась пикантным фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Но не только соблазнительность кадров радует поклонников. Фанаты в комментариях также делятся своими способами снятия стресса, и благодарят Дорофееву за мотивацию:

"Надя ты очень мотивируешь!❤️ Благодаря тебе я начала верить в себя".

"Провожу время с любимыми, и любуюсь на тебя".

"Встреча с друзьями, и танцы только танцы".

"Слушаю твои песни твою музыку и сразу получаю новые силы м включаюсь с новой энергии ❤️".

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