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"Надо было без трусов": Тодоренко выставила свои прелести на показ

2 декабря 2022, 20:46

Внимание аудитории Тодоренко было приковано не к вокальным способностям звезды, а к ее прелестям.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / скриншот

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, сама того не желая, оказалась в эпицентре скандала. Предательница Украины Тодоренко, которая продолжает молчать о войне в родной стране и живет в Москве, оконфузилась из-за неудачного наряда.

Видимо, Тодоренко решила напомнить фанатам, что ее таланты не ограничиваются ведением шоу. Она села у музыкального инструмента и запела. Правда, внимание аудитории было приковано не к вокальным способностям звезды, а к ее прелестям. Надев пиджак на голое тело, Тодоренко засветила лишнее.

"Видео под названием "когда не хватает мужского внимания….", "Надо было без трусов, чего не додумалась?", "О груди обсуждений будет больше, чем о пении", "Стыд и срам", - написали ей на странице в соцсети.

Тодоренко

Ранее писали, что недавно родившая второго ребенка Регина Тодоренко удивила новым признанием. В июле 32-летняя телеведущая подарила 36-летнему российскому музыканту Владу Топалову мальчика, которого назвали Миром. Однако молчунья Тодоренок, которая ничего не говорит о войне в Украине, надолго засиживаться в декрете не намерена.

Регина Тодоренко совсем скоро вернется к работе в Россие. Кроме этого бывшая ведущая Орла и решки отметила, что хочет стать многодетной мамой.

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