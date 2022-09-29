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Надежда Мейхер засветила пышный бюст и крепкий тыл, обтянутые сверкающим шелком

29 сентября 2022, 01:33

Экс-ВИА Гра примерила настолько облегающее платье, что струящаяся ткань едва сдержала прелести артистки.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер показала фигуру в шелковом платье-футляре / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер поделилась с поклонниками кадрами с вечерней прогулки. Ее артистка совместила с фотосессией новых моделей собственного бренда одежды, которая появилась на ее странице в Instagram.

Дизайнерский талант Мейхер может побить лишь ее мастерство быть моделью - вечернее шелковое платье она превратила в соблазнительное, манящее действо, гипнотизирующее буйством красок.

Перед зрителями артистка предстала в платье-футляре на тонких бретельках оттенка сочной фуксии. Волосы Надежда-модель собрала на затылке в хвост, выпустив у висков пару непослушных прядей.

Мейхер продемонстрировала наряд и спереди, и сзади: соблазнительное декольте едва сумело удержать рвущийся наружу бюст певицы, а контраст пышных бедер и тонкой талии, обтянутых в шелк, напомнили своим видом песочные часы тонкой ювелирной работы.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер показала фигуру в шелковом платье-футляре / instagram.com/meiherbymeiher

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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