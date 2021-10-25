УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надежда Мейхер в платье с ультравысоким разрезом сравнила чтение новой книги с сексом

25 октября 2021, 18:47
Прослушать новость
Остановить

Певица рассказала, от чего получает удовольствие больше всего.

Надежда Мейхер сравнила чтение новой книги с сексом / instagram.com/nadyameiher

Певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер рассказала поклонникам о своем хобби. Певица страстно любит читать, причем ее страсть к книгам, по словам артистки, сравнима к страсти во время занятий любовью.

Такое пикантное откровение Мейхер совершила в своем Instagram-блоге. Артистка рассказала, что к выбору книг относится очень ответственно, но всегда готова положиться на старую, проверенную классику.

Впрочем, поиск новой книги для Мейхер, как доверие сексуальному партнеру: хочется чтобы все сразу сложилось идеально, чтобы не тратить время впустую.

"Обожаю книги! Читать… Причем, всегда, начиная читать новую книгу, непременно как в сексе, хочется чтобы было всё как "по маслу". (Причем на фото, я вроде как хочу и книгу почитать, и… совместить приятное с полезным). Не охота тратить драгоценное время и энергию впустую. Поэтому очень тщательный подход к выбору книги. Решила классику, проверенный вариант, практически всегда беспроигрышный", - размышляла певица, сидя в роскошном кресле в окружении книг.

Впрочем, для чтения она также выбрала не менее роскошный наряд: певица на фото облачена в полосатое платье с открытыми плечами и ошеломительно высоким разрезом. Мейхер игриво улыбается и охотно демонстрирует бесконечные ножки.

Надежда Мейхер в новом соблазнительном образе / instagram.com/nadyameiher

В итоге свой книжный выбор Надежда Мейхер остановила на незавершенной философской притче Антуана де Сент-Экзюпери Цитадель.Читайте такжеНадежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

Ранее Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантной фотосессией в поле.

viber
шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская Надежда Мейхер новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Надежда Мейхер в платье с ультравысоким разрезом сравнила чтение новой книги с сексом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или изменаЛюбовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена В Украину движется лютый холод с сильным морозомВ Украину движется лютый холод с сильным морозом Стоит ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом: ответ врачейСтоит ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом: ответ врачей Штамм Дельта: три основные особенности течения болезниШтамм Дельта: три основные особенности течения болезни Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИНазван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ

Последние новости

19:16

В Запорожье женщина несколько дней жила в квартире с трупом мужа: что вынудило ее это сделать

18:56

В Украине намерены существенно повысить цены на распределение газа Видео

18:47

Надежда Мейхер в платье с ультравысоким разрезом сравнила чтение новой книги с сексом

18:45

Русификация выполнена: Путин задарил Наталию Орейро и ее сына российским гражданством Видео

18:40

Во Львове похитили 9-месячную девочку: ребенка нашли через двое суток на Хмельнитчине Видео

Реклама
18:23

"Спасла куртка": копы рассказали, как вытаскивали девочку из озера Видео

17:59

Приметы на 26 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:39

В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда Видео

17:27

Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

17:10

Пока мама была в больнице: в Житомире отчим жутко избил 8-летнюю девочку

16:57

34 тысячи штраф: в Украине ужесточают правила для пассажиров без COVID-документов Видео

16:42

Жуткое ДТП в Одессе: водитель элитной иномарки насмерть сбил ребенка

16:11

Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы Видео

16:04

"Большая стройка Зеленского отремонтировала дорогу к Очакову на Николаевщине

15:55

День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Видео

15:45

И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина Видео

15:38

Ракетная атака на Москву: в РФ ответили на громкое заявление ОП

15:29

В популярной сладости украинцев обнаружили "яд" Видео

15:28

Третья доза вакцины: кто из украинцев получит бустерную прививку Видео

15:13

Ракетные системы Украины и мощная помощь Британии: в РФ разразились заявлением о "красных линиях"

Реклама
15:04

"Есть фальшивые COVID-сертификаты": СМИ предупредили о мошенниках, продающих поддельную "Дию"

15:00

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

14:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

14:48

Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео

14:40

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

14:37

В Кабмине назвали дату, после которой невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы

14:14

Саммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу Видео

14:12

Жесткие ограничения для невакцинированных горожан: кого уже завтра коснутся новые правила карантина Видео

14:11

ЕС одолжил Украине 600 миллионов евро на борьбу с пандемией

14:11

Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине: что изменится в стране

14:10

В Кременчуге смонтировали завод для "Большой стройки" моста через Днепр

13:56

Кожа была в ожогах: в Чернигове в муках умер 12-летний мальчик

13:47

Школы - на замок: в Киеве ввели дистанционку, названа дата Видео

13:41

Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

13:26

"Я на Бессарабку хожу - там гречка по 12 грн": Тищенко поразил "своими" ценами на продукты Видео

13:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

13:04

План Украины по газовому кризису в Европе и сделка с Газпромом: в ФРГ заявили о поддержке Киева Видео

13:01

Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться Видео

12:55

В Луцке неадекваты перевернули биотуалет: внутри был посетитель Видео

12:40

Весь колбасный совок оргазмирует на "Спутник" мнение

Реклама
12:37

В Николаеве 80-летняя пенсионерка топором разрубила голову подруге

12:31

"Очень изменился": звезда Квартала 95 рассказал о встрече Зеленским Видео

12:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

12:10

"Ее срочно забрали оперировать": Оля Полякова рассказала об экстренной госпитализации дочери Видео

11:50

Директор гимназии во Львове "попала" на 34 тысячи гривен штрафа из-за невакцинированных сотрудников Видео

11:48

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

11:47

В Турции украинская спортсменка рухнула в море, сорвавшись с парашютом Видео

11:45

Геомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

11:39

Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом - ответ врача

10:52

В планах Путина – вся Европа: Данилов заявил о тяжелом периоде для Украины и назвал цель Кремля

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять