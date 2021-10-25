Надежда Мейхер в платье с ультравысоким разрезом сравнила чтение новой книги с сексом

Надежда Мейхер сравнила чтение новой книги с сексом / instagram.com/nadyameiher

Певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер рассказала поклонникам о своем хобби. Певица страстно любит читать, причем ее страсть к книгам, по словам артистки, сравнима к страсти во время занятий любовью.

Такое пикантное откровение Мейхер совершила в своем Instagram-блоге. Артистка рассказала, что к выбору книг относится очень ответственно, но всегда готова положиться на старую, проверенную классику.

Впрочем, поиск новой книги для Мейхер, как доверие сексуальному партнеру: хочется чтобы все сразу сложилось идеально, чтобы не тратить время впустую.

"Обожаю книги! Читать… Причем, всегда, начиная читать новую книгу, непременно как в сексе, хочется чтобы было всё как "по маслу". (Причем на фото, я вроде как хочу и книгу почитать, и… совместить приятное с полезным). Не охота тратить драгоценное время и энергию впустую. Поэтому очень тщательный подход к выбору книги. Решила классику, проверенный вариант, практически всегда беспроигрышный", - размышляла певица, сидя в роскошном кресле в окружении книг.

Впрочем, для чтения она также выбрала не менее роскошный наряд: певица на фото облачена в полосатое платье с открытыми плечами и ошеломительно высоким разрезом. Мейхер игриво улыбается и охотно демонстрирует бесконечные ножки.

Надежда Мейхер в новом соблазнительном образе / instagram.com/nadyameiher

В итоге свой книжный выбор Надежда Мейхер остановила на незавершенной философской притче Антуана де Сент-Экзюпери Цитадель.Читайте такжеНадежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

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