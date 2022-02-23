Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, от которой декольте трещит по швам

Надежда Мейхер показала фигуру в облегающем платье/ instagram.com/nadyameiher

Певица Надежда Мейхер побаловала поклонников новым пикантным фото.

Артистка взбудоражила воображение фанатов утонченным образом, который ей удалось воплотить благодаря платью собственного дизайна. Наряд получился истинным воплощением харизмы и сексуальности Мейхер - элегантная классика с крайне горячими акцентами.

На снимке певица позирует, стоя на подоконнике, облокотившись об оконные рамы. Она бросает игривые взгляд из-под черных бровей, на ее лице играет улыбка.

Пышную красоту своего тела - внушительную грудь, тонкую талию и крутые бедра, Надежда Мейхер подчеркнула кремовым платьем с орнаментом из белых и черных цветов.

Наряд певицы настолько обтягивающий, что ее "дыньки" кажется вот-вот выпрыгнут из глубокого декольте.

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Надежда Мейхер подчеркнула фигуру облегающим платьем / instagram.com/nadyameiher

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