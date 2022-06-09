Надежда Мейхер поддразнила поклонников прогулкой без белья

Артистка снялась в утонченном шелковом наряде.
Певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер, как и многие украинские знаменитости, во время войны перепрофилировалась на волонтерскую деятельность.
Кроме благотворительной работы на благо охваченной войной Украины, певица решила восстановить бизнес по шитью и продаже дизайнерской одежды собственного "сочинения".
На "рабочем" аккаунте Мейхер появился новые снимки, на которых она демонстрирует восхитительный шелковый комбинезон с кружевным лифом.
Струящаяся ткань подчеркивает мельчайшие изгибы пышного тела артистки, а глубокий вырез на спине явно демонстрирует отсутствие на ней бюстгальтера.
В комбинезоне, шляпе и со светлым пиджаком в руках Мейхер прогуливается по ступенькам какого-то старого здания с абсолютно расслабленным, безмятежным выражением лица.
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Ранее в Сети появился ролик, на котором 55-летняя Сальма Хайек отплясывает, соблазнительно покачивая бедрами, зажигательную сальсу.
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