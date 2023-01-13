'Мрази завистливые': жирный предатель Джиган обматерил всех, кто считает его полным

Артист обиделся на то, что его называют толстым. А на самом деле он стройный, как кипарис.

Самойлова и Джиган / Скриншот видео. Фото соцсетей

Рэппер-одессит Джиган, который обосновался в Москве под юбкой у российской миллионерши Оксаны Самойловой, видимо, сильно обиделся.

Артист, который несмотря на ситуацию в Украине, не сказал единого слова о том, что происходит у него в стране, выложил фото со своего отдыха и матом обратился к подписчикам.

Джигана сильно задели слова о том, что он жирный. На самом деле в интернете уже давно насмехаются с располнелой фигуры исполнителя. Так, он опубликовал фото морских ежей и выдал философскую фразу о том, что лучше "х..ить" (пить - неценз.) пиво на отдыхе, чем х..ить фекалии (неценз.) в офисе.

"Лучше быть жирным в отпуске и х... пивко, чем быть худым в офисе и х... де..мо. Все, кто пишет что я жирный, вы мрази завистливые", - обиделся раздобрелый рэппер.

Напомним, ранее российские СМИ захлебнулись от восторга, освещая миллионную свадьбу блогерши Оксаны Самойловой и ее украинского мужа, реппера-одессита Джигана.

Оказалось, что раздобревший рядом с миллионершей-женой Джиган любит не только торты в виде ракет, а и "булки" Седоковой. Без них он не смог обойтись даже на собственной свадьбе, стоимостью почти пол миллиона долларов.

Так, сначала Седокова, которая молчит о войне в Украине и жестоком нападении России оконфузилась, выступив с поздравительной речью. "Я 10 лет думала, песня "Холодное сердце" посвящена Оксане, а она не ей посвящена", — произнесла певица, поворачиваясь к Джигану, который совсем недавно лайкал филейные части певицы.

Ранее Седокова, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не, например, зверства в Буче, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

Ее фото заценил рэппер из Одессы Джиган, который живет вместе с миллионершей Оксаной Самойловой в Москве, ест торты в виде ракет на своей день рождения, а также, видимо, любит женщин "в соку", а не "в костях".

В частности, он пришел на страницу украинки и залайкал ее "мячи".

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