"Мрак": Даша Астафьева в черном корсете сверкнула роскошным телом в древних пещерах

Даша Астафьева в чувственно-мрачной фотосессии / instagram.com/muratguvenofficial

Певица, модель и муза создателя Playboy Даша Астафьева снялась в мрачной и в то же время притягательной фотосессии турецкого фотографа. Противоречивыми кадрами артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Даша Астафьева позировала для турецкого фотографа Мурата Гювена. Съемки проходили в Каппадокии, Турция.

Для фотосессии было выбрано необычное место – одни из апартаментов Museum Hotel в Каппадокии. Отель частично расположен в руинах древних поселений и пещерах. Такой антураж придавал фотосессии налет меланхоличности.

Есть в фотографиях Даши Астафьевой и нечто привлекательно-зловещее. Серию кадров, сделанных в Каппадокии, Гювен подписал одним лишь словом: "Macabre". Его значение можно свободно трактовать, как нечто притягательно-мрачное. Что в целом отвечает настроению фотосессии.

В древних стенах Астафьева позирует в фирменном черном корсете и колготках, волосы стянуты в тугой пучок на затылке, глаза чуть прикрыты. Руки певица уперла в бока, чтобы подчеркнуть талию.

Реклама

Даша Астафьева в Каппадокии / instagram.com/muratguvenofficial

Поклонники фотографа и его модели, Даши Астафьевой, оставили под пикантным постом восторженные отзывы:

"Слишком красива ❤️"

"Завидую ее красоте!"

"Огненная!"

Читайте также"Идеальная": Даша Астафьева топлес показала грудь в черно-белой фотосессии

Ранее Даша Астафьева стала героиней обложки украинского Playboy.