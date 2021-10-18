"Мрак": Даша Астафьева в черном корсете сверкнула роскошным телом в древних пещерах

Зловещая и прекрасная съемка раскрыла таланты модели под новым углом.
Певица, модель и муза создателя Playboy Даша Астафьева снялась в мрачной и в то же время притягательной фотосессии турецкого фотографа. Противоречивыми кадрами артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Даша Астафьева позировала для турецкого фотографа Мурата Гювена. Съемки проходили в Каппадокии, Турция.
Для фотосессии было выбрано необычное место – одни из апартаментов Museum Hotel в Каппадокии. Отель частично расположен в руинах древних поселений и пещерах. Такой антураж придавал фотосессии налет меланхоличности.
Есть в фотографиях Даши Астафьевой и нечто привлекательно-зловещее. Серию кадров, сделанных в Каппадокии, Гювен подписал одним лишь словом: "Macabre". Его значение можно свободно трактовать, как нечто притягательно-мрачное. Что в целом отвечает настроению фотосессии.
В древних стенах Астафьева позирует в фирменном черном корсете и колготках, волосы стянуты в тугой пучок на затылке, глаза чуть прикрыты. Руки певица уперла в бока, чтобы подчеркнуть талию.
Поклонники фотографа и его модели, Даши Астафьевой, оставили под пикантным постом восторженные отзывы:
"Слишком красива ❤️"
"Завидую ее красоте!"
"Огненная!"
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