Может ли развязаться пупок: что нужно сделать для этого

Пупок развязаться по-сути не может. На самом деле так называют пупочную грыжу.

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Что значит развязался пупок и что с этим делать/Коллаж Главред, фото Pixabay

Как пупок может развязаться? На самом деле такое понятие как "развязался пупок" - не существует. Под этой фразой, как правило, имеется ввиду появление пупочной грыжи.

Пупочная грыжа возникает, когда часть кишечника выпячивается через отверстие в мышцах живота возле пупка. Пупочные грыжи распространены и обычно безвредны.

Что означает развязался пупок?

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Пупочные грыжи чаще всего встречаются у младенцев, но могут поражать и взрослых. У младенца пупочная грыжа может быть особенно заметна, когда ребенок плачет, из-за чего пупок выпячивается. Это классический признак пупочной грыжи.

Детские пупочные грыжи часто закрываются самостоятельно в первые два года жизни, хотя некоторые остаются открытыми до пятого года и дольше. Пупочные грыжи, появившиеся в зрелом возрасте, чаще требуют хирургического вмешательства. Можно ли развязать пупок пальцем? Конечно же, нет.

Пупочная грыжа создает мягкую припухлость или выпуклость возле пупка. У младенцев с пупочной грыжей выпуклость может быть видна только тогда, когда они плачут, кашляют или напрягаются.

Пупочные грыжи у детей обычно безболезненны. Пупочные грыжи, появляющиеся в зрелом возрасте, могут вызывать дискомфорт в животе.

Что будет если развяжется пупок у ребёнка? Если вы подозреваете, что у вашего ребенка пупочная грыжа, поговорите с детским врачом. Обратитесь за неотложной помощью, если у вашего ребенка пупочная грыжа и:

Боль

Рвота

Болезненность, отек или изменение цвета в месте грыжи

Аналогичные рекомендации применимы и к взрослым. Поговорите со своим врачом, если у вас есть выпуклость возле пупка. Обратитесь за неотложной помощью, если выпуклость становится болезненной.

Во время беременности пуповина проходит через небольшое отверстие в мышцах живота ребенка. Обычно отверстие закрывается сразу после рождения. Если мышцы не соединяются полностью по средней линии брюшной стенки, пупочная грыжа может появиться при рождении или в более позднем возрасте.

У взрослых слишком сильное давление на живот способствует образованию пупочных грыж. К причинам повышенного давления в животе относятся:

Ожирение

Многоплодная беременность

Жидкость в брюшной полости

Предыдущая операция на брюшной полости

Длительный перитонеальный диализ для лечения почечной недостаточности

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