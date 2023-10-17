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Может ли развязаться пупок: что нужно сделать для этого

Алена Кюпели
17 октября 2023, 21:53 обновлено 17 октября, 22:07
Пупок развязаться по-сути не может. На самом деле так называют пупочную грыжу.
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Что значит развязался пупок и что с этим делать/Коллаж Главред, фото Pixabay

Как пупок может развязаться? На самом деле такое понятие как "развязался пупок" - не существует. Под этой фразой, как правило, имеется ввиду появление пупочной грыжи.

Пупочная грыжа возникает, когда часть кишечника выпячивается через отверстие в мышцах живота возле пупка. Пупочные грыжи распространены и обычно безвредны.

Что означает развязался пупок?

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Пупочная грыжа

Пупочные грыжи чаще всего встречаются у младенцев, но могут поражать и взрослых. У младенца пупочная грыжа может быть особенно заметна, когда ребенок плачет, из-за чего пупок выпячивается. Это классический признак пупочной грыжи.

Детские пупочные грыжи часто закрываются самостоятельно в первые два года жизни, хотя некоторые остаются открытыми до пятого года и дольше. Пупочные грыжи, появившиеся в зрелом возрасте, чаще требуют хирургического вмешательства. Можно ли развязать пупок пальцем? Конечно же, нет.

Симптомы

Пупочная грыжа создает мягкую припухлость или выпуклость возле пупка. У младенцев с пупочной грыжей выпуклость может быть видна только тогда, когда они плачут, кашляют или напрягаются.

Пупочные грыжи у детей обычно безболезненны. Пупочные грыжи, появляющиеся в зрелом возрасте, могут вызывать дискомфорт в животе.

Когда обратиться к врачу

Что будет если развяжется пупок у ребёнка? Если вы подозреваете, что у вашего ребенка пупочная грыжа, поговорите с детским врачом. Обратитесь за неотложной помощью, если у вашего ребенка пупочная грыжа и:

  • Боль
  • Рвота
  • Болезненность, отек или изменение цвета в месте грыжи

Аналогичные рекомендации применимы и к взрослым. Поговорите со своим врачом, если у вас есть выпуклость возле пупка. Обратитесь за неотложной помощью, если выпуклость становится болезненной.

Причины

Во время беременности пуповина проходит через небольшое отверстие в мышцах живота ребенка. Обычно отверстие закрывается сразу после рождения. Если мышцы не соединяются полностью по средней линии брюшной стенки, пупочная грыжа может появиться при рождении или в более позднем возрасте.

У взрослых слишком сильное давление на живот способствует образованию пупочных грыж. К причинам повышенного давления в животе относятся:

  • Ожирение
  • Многоплодная беременность
  • Жидкость в брюшной полости
  • Предыдущая операция на брюшной полости
  • Длительный перитонеальный диализ для лечения почечной недостаточности
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