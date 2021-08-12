Монеточка засветила грудь в бассейне и свела поклонников с ума формами

Певица Монеточка произвела фурор на игривом фото в бассейне.
Российская певица Монеточка время от времени может эпатировать своих подписчиков неожиданным откровенным фото.
Она вновь побаловала поклонников аппетитным телом в своем Instagram.
Монеточка в крошечных шортиках позировала на бортике бассейна в фиолетовом купальнике, продемонстрировав аппетитные ножки и ягодицы а также засветив соблазнительные прелести.
"Инстаграм, я окоченела в бассейне до синих губ!!! Скиньте смайлики огня, чтобы я согрелась :((", - попросила она поклонников.
"Лиза - девочка огонь", "о боже , вы такая красивая !", "Что за рыбонька! А не акула ли это?!))", "Ты как всегда шикарна!!!", "Ну какая красота, очень идут косы) ", - пишут ей в комментариях.
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