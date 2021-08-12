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Монеточка засветила грудь в бассейне и свела поклонников с ума формами

12 августа 2021, 06:02

Певица Монеточка произвела фурор на игривом фото в бассейне.

Монеточка
Монеточка / instagram.com/monetochkaliska/

Российская певица Монеточка время от времени может эпатировать своих подписчиков неожиданным откровенным фото.

Она вновь побаловала поклонников аппетитным телом в своем Instagram.

Монеточка в крошечных шортиках позировала на бортике бассейна в фиолетовом купальнике, продемонстрировав аппетитные ножки и ягодицы а также засветив соблазнительные прелести.

"Инстаграм, я окоченела в бассейне до синих губ!!! Скиньте смайлики огня, чтобы я согрелась :((", - попросила она поклонников.

Монеточка
Монеточка / instagram.com/monetochkaliska/

"Лиза - девочка огонь", "о боже , вы такая красивая !", "Что за рыбонька! А не акула ли это?!))", "Ты как всегда шикарна!!!", "Ну какая красота, очень идут косы) ", - пишут ей в комментариях.

Ранее басистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов без белья на разоренной постели.

Холостяк 11 сезон
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