Монеточка засветила грудь в бассейне и свела поклонников с ума формами

Монеточка / instagram.com/monetochkaliska/

Российская певица Монеточка время от времени может эпатировать своих подписчиков неожиданным откровенным фото.

Она вновь побаловала поклонников аппетитным телом в своем Instagram.

Монеточка в крошечных шортиках позировала на бортике бассейна в фиолетовом купальнике, продемонстрировав аппетитные ножки и ягодицы а также засветив соблазнительные прелести.

"Инстаграм, я окоченела в бассейне до синих губ!!! Скиньте смайлики огня, чтобы я согрелась :((", - попросила она поклонников.

Монеточка / instagram.com/monetochkaliska/

"Лиза - девочка огонь", "о боже , вы такая красивая !", "Что за рыбонька! А не акула ли это?!))", "Ты как всегда шикарна!!!", "Ну какая красота, очень идут косы) ", - пишут ей в комментариях.

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