Молодуха-разлучница путиниста Петросяна засветилась в нижнем белье не по размеру

Татьяна Брухунова сверкала складочками в примерочной и нервно хихикала.

Татьяна Брухунова сняла себя на видео в нижнем белье / instagram.com/bruhunova

Молодая жена престарелого путиниста-юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто становится предметом хейта и насмешек - ее считают разлучницей, которая буквально влезла в семью старшего ее на 44 года комика.

Брухнова лицемерно хвастает своей "непубличностью", но очень активно ведет блог в Instagram, в котором рассказывает далеко не о своей профессиональной деятельности. Мелькают там и реклама, и откровенные фото в купальниках.

И если простые читатели иногда и срывают на ней злость, то это удел любой современной медийной личности. Но сейчас над Брухуновой стали подшучивать даже росСМИ.

На днях молодуха Петросяна вернулась с Мальдив в РФ, а ее уже подкалывают, что в полураздетом виде на публике появляться неприлично, дескать перепутала общество с пляжем.

Недавно Брухунова, заливаясь краской, топталась в примерочной в штанах и бюстгальтере, который явно ей слишком мал и пережимает грудь, потрясала телесами и примеряла различные свитера, скрывающие неудачно подобранное нижнее белье. "Я никогда этого не делала", - нервно хихикая призналась она.

Татьяна Брухунова сняла себя на видео в нижнем белье / instagram.com/bruhunova

Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.

Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.

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