Молодая жена Сергея Тигипко в черном бархатном корсете стыдливо прикрыла пышную грудь цветами

Яркая внешность Аллы Зиневич способна каждое утро озарять солнечным светом, которого так не хватает зимой.

Алла Зиневич похвасталась пышным бюстом в черном бархатном корсете / instagram.com/alla_zinevych_

Бизнесвумен и бывшая модель Алла Зиневич является третьей женой 62-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко. Между заботой о троих сыновьях и собственным делом, Алла успевает активно вести блог в Instagram.

Много внимания она уделяет физической активности, и показывает своим подписчикам новые необычные упражнения, которые помогают ей держать себя в форме. Также она немного рассказывает о собственном бизнесе, и делится простыми заметками о повседневной жизни.

Например недавно она показала, как встречает солнечное киевское утро. К слову, к ясной погоде Зиневич подготовилась, как к празднику, потому что наряд на ней был крайне привлекательным и торжественным.

На серии снимков жена Тигипко лежит на полу в черном бархатном корсете, а пышную грудь, которая заманчиво выглядывает из декольте, она прикрыла букетом алых роз.

"Хочется каждое утро такое солнышко. И чтобы было такое настроение. И победить зло очень хочется как можно скорее", - подписала фото Зиневич.

Алла Зиневич похвасталась пышным бюстом в черном бархатном корсете / instagram.com/alla_zinevych_

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