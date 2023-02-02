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Молодая жена Сергея Тигипко в черном бархатном корсете стыдливо прикрыла пышную грудь цветами

2 февраля 2023, 05:02
Яркая внешность Аллы Зиневич способна каждое утро озарять солнечным светом, которого так не хватает зимой.
Алла Зиневич
Алла Зиневич похвасталась пышным бюстом в черном бархатном корсете / instagram.com/alla_zinevych_

Бизнесвумен и бывшая модель Алла Зиневич является третьей женой 62-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко. Между заботой о троих сыновьях и собственным делом, Алла успевает активно вести блог в Instagram.

Много внимания она уделяет физической активности, и показывает своим подписчикам новые необычные упражнения, которые помогают ей держать себя в форме. Также она немного рассказывает о собственном бизнесе, и делится простыми заметками о повседневной жизни.

Например недавно она показала, как встречает солнечное киевское утро. К слову, к ясной погоде Зиневич подготовилась, как к празднику, потому что наряд на ней был крайне привлекательным и торжественным.

На серии снимков жена Тигипко лежит на полу в черном бархатном корсете, а пышную грудь, которая заманчиво выглядывает из декольте, она прикрыла букетом алых роз.

"Хочется каждое утро такое солнышко. И чтобы было такое настроение. И победить зло очень хочется как можно скорее", - подписала фото Зиневич.

Алла Зиневич
Алла Зиневич похвасталась пышным бюстом в черном бархатном корсете / instagram.com/alla_zinevych_

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

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