Молодая жена Сергея Тигипко блеснула на улице прелестями в мини-вышиванке

Алла Зиневич показала тело в в мини-вышиванке / instagram.com/alla_zinevych_

Третья жена 62-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко Алла Зиневич в свои 38 лет, будучи мамой троих детей, выглядит просто фантастически.

Женщина много внимание уделяет своему внешнему виду, однако не забывает и о более важных вещах, например, национальному самосознанию.

На своей странице в Instagram Зиневич показала серию снимков патриотического характера, для которых позировала с красной калиной в руках и в роскошной мини-вышиванке пудрового цвета. Платье с национальным узором пикантно оголяло бесконечно длинные ноги Аллы и ее упругое плечико.

Фотографии она подписала фрагментом песни про Червону калину, которая стала очень популярна с началом полномасштабной войны в Украине:

"Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.

Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!" - пишет Зиневич.

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