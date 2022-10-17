Молодая жена Сергея Тигипко блеснула на улице прелестями в мини-вышиванке

Алла Зиневич в коротком платьице в этническом стиле похвасталась красотой своего тела.
Третья жена 62-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко Алла Зиневич в свои 38 лет, будучи мамой троих детей, выглядит просто фантастически.
Женщина много внимание уделяет своему внешнему виду, однако не забывает и о более важных вещах, например, национальному самосознанию.
На своей странице в Instagram Зиневич показала серию снимков патриотического характера, для которых позировала с красной калиной в руках и в роскошной мини-вышиванке пудрового цвета. Платье с национальным узором пикантно оголяло бесконечно длинные ноги Аллы и ее упругое плечико.
Фотографии она подписала фрагментом песни про Червону калину, которая стала очень популярна с началом полномасштабной войны в Украине:
"Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!" - пишет Зиневич.
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