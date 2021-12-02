Молодая жена Реброва в откровенном купальнике засветила грудь

Сергей Ребров и его супруга Анна провели отпуск на Мальдивах. Девушка похвасталась фото с курорта и поразила прекрасной фигурой и шоколадным загаром.
Жена легенды украинского футбола Сергея Реброва опубликовала в соцсети фото с отпуска на Мальдивах, который она провела вместе с супругом.
На странице в Instagram Анна выложила горячие снимки в розовом купальнике, который выгодно подчеркивал фигуру и даже немного обнажил грудь. Цвет купальника прекрасно подчеркивал шоколадный загар жены футболиста.
Анна - вторая жена Реброва. Она психолог и почти на 20 лет младше Сергея, но разница в возрасте не мешает паре жить в семейной гармонии.
Супруга Реброва родила двух сыновей, но при этом остаётся в отличной форме.
Подписчики оставили много восторженных комментариев под фото:
Как сообщал Главред, ранее жена вратаря Динамо Дениса Бойко Валерия показала фото в бикини и поразила невероятной фигурой.
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