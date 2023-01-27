УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Молодая жена Цекало снялась топлес

27 января 2023, 09:14
31-летняя жена Александра Цекало взбудоражила поклонников пикантным фото.
Жена Цекало
Жена Цекало / instagram.com/darina.ervin/

Молодая жена 61-летнего Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала откровенный снимок, на котором позировала без бюстгальтера.

31-летняя художница на своей страничке в Instagram взбудоражила поклонников пикантным фото топлесс.

Эффектная избранница Цекало не побоялась раздеться на камеру, но все таки не решилась показать свое тело полностью.

Жена Цекало
Жена Цекало / instagram.com/darina.ervin/

Напомним, Дарина Эрвин очень ярко ведет свой блог в Instagram, девушка часто публикует откровенные кадры и делиться пикантными историями или ситуациями с жизни. Дарина часто хвастается отличной фигурой и аппетитными формами.

Также мы писали, что 61-летний Александр Цекало, который родился в Киеве, но молчит о войне России против Украины, ведет закрытый образ жизни со своей 30-летней женой Дариной Эрвин. Сейчас пара живет в США, а молодая жена Цекало изредка публикует пикантные фото на своей страничке в Instagram.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Александр Цекало новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:14

Молодая жена Цекало снялась топлес

09:10

Танки Leopard-2 и Abrams помогут развалить оборону Путина на фронте – генерал РоманенкоВидео

09:00

К 24 февраля Россия пойдет в наступление, устроит ракетный обстрел и атакует из Беларуси – КочетковВидео

08:48

Гороскоп на неделю 30 января-5 февраля 2023: Близнецам – доходы, Весам – крупные покупки

08:45

Французский "монстр": ВСУ могут получить мощный танк Leclerc, но есть нюансВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:40

Путина убьют в 2023 году: астролог Влад Росс описал сценарий гибели диктатораВидео

08:38

Международный трибунал для России может появиться к лету - НуландВидео

07:50

И это не предел: в Украине резко подскочила цена на популярный овощВидео

07:50

РФ пытается прорвать оборону Бахмута и Угледара, там идут ожесточенные бои – ISWВидео

Реклама
07:49

Попытка – пытка: какие знаки зодиака совершенно несовместимы в любвиВидео

07:30

Гороскоп на сегодня 27 января 2023: Тельцам – общение, Ракам – чувства, а Рыбам – изменения

07:07

В России произошел переворот, Путин отстранен от власти - астролог Влад Росс

06:49

Идет смена эпох - и все из-за нашей войны с Россиеймнение

06:25

Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей - соратник МакронаВидео

05:41

День ангела Нины 2023 – теплые поздравления с днем ангела Нины

05:30

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

05:00

С Днем Елены 2023 - поздравления с Днем ангела Елены в картинках, открытках и стихах

04:44

Волочкова с Джигурдой опозорились, пытаясь показать свою любовь к РоссииВидео

04:05

Жданов пояснил нюансы мобилизации мужчин в ВСУ

03:30

Как отрастить роскошные волосы в домашних условиях: простейшие трюки, о которых многие забываютВидео

Реклама
03:20

Мужчины будут в восторге от них: роскошный рецепт картофельных блинчиков на Масленицу 2023Видео

03:00

Лучше, чем ароматизатор: топ-6 самых душистых комнатных растений

02:35

Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без светаВидео

02:10

Вьюга и "жара": синоптики рассказали, какой ждать аномалии в февралеВидео

01:35

РФ атакует Украину в три шага: эксперт рассказал о хитростях оккупантовВидео

01:12

Мечты исполнятся по щелчку пальцев: три знака Зодиака целый год будут под покровительством ВселеннойВидео

00:51

Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

"Российские и американские танки горят одинаково": Миланович оскандалился заявлением о войне в УкраинеВидео

26 января, четверг
23:35

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

23:30

Действовали скрытно: в ВСУ рассказали детали ухода военных из СоледараВидео

23:20

"Разрушат еще один город Украины, начнется "треш": астролог предупредила о чудовищном бое в февралеВидео

23:13

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

23:13

"Следующие месяцы будут решающими": в Пентагоне выступили с заявлением о боевых действиях в УкраинеВидео

22:58

"Мы действуем неожиданно": в ВСУ рассказали о тактике военных возле КременнойВидео

22:50

"Запад стимулирует бредовое состояние": Медведев в истерике защищает ПутинаВидео

22:38

"Усложняет работу ПВО": РФ начнет прикрывать свои ракеты дронами – экспертВидео

22:24

Подарят не только любовь и заботу: названы 4 имени самых лучших мамВидео

22:19

Снова попала в скандал: в дом к знаменитой певице ворвалась полицияВидео

22:10

"Вопрос Путина почти закрыт": Данилов заявил, что в РФ уже знают имя своего будущего президентаВидео

21:49

Зачем 28 января нужно трижды постучать по деревянной лавочке: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
21:32

Гороскоп таро на неделю 30 января-5 февраля 2023: Раки станут воинами, а Львам - свобода

21:08

"На люди выходит, но здоровье сложное": в ГУР оценили состояние российского диктатора ПутинаВидео

21:00

"Потерпели поражение": Зеленский откровенно высказался о массовом ракетном ударе 26 январяВидео

20:55

Какие брови в тренде сейчас: 5 популярных вариантов, которые сделают взгляд головокружительным

20:31

США готовы смягчить санкции против РФ: у Байдена поставили условие КремлюВидео

19:48

"Какое море?": Тищенко устроил разборки в чате Слуги народа после изгнанияВидео

19:40

"Алла Борисовна тоже 30 лет скинула?": Галкин невероятно изменился после побега из РоссииВидео

19:35

Контролирует только на 20 процентов: эксперт рассказал, есть ли у РФ шанс выиграть войнуВидео

19:31

До весеннего наступления танков не будет: в США сделали заявление о передаче Abrams УкраинеВидео

19:20

Крыса, загнанная в угол, все еще может найти выходмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять