Молодая подруга Брэда Питта оголила крепкую грудь на мексиканском курорте

Инес де Рамон и Брэд Питт вместе отдыхают топлес.

Брэд Питт и Инес де Рамон отдыхают в Кабо на новогодних каникулах / imdb.com

Западные СМИ заинтригованы стремительно развивающимся романом между 59-летним актером Брэдом Питтом и 32-летней диетологом Инес де Рамон. Известный ловелас изначально не был настроен на серьезные отношения, однако сейчас инсайдеры утверждают, что он по уши влюблен и в личность, и в тело Рамон.

Влюбленная парочка отправилась на новогодние каникулы на мексиканский курорт Кабо, где их и поймали папарацци издания Page Six. Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям, ведь и Брэд, и Инес во всю сверкали на них голыми торсами.

59-летняя звезда еще не растерял все кубики на прессе, и в купальных шортах выглядел очень соблазнительно. Де Рамон также не стала перегружать себя на отдыхе лишней одеждой.

На снимках она хоть и предстала для любопытных папарацци со спины, в кадре все же возможно рассмотреть аккуратные полукружья ее груди, ведь надела де Рамон только саронг на бедра.

Фотографии влюбленных сделаны во время их беседы - Брэд и Инес сидят на шезлонгах в бассейне и что-то увлеченно читают, переговариваясь время от времени.

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