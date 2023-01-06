Молодая подруга Брэда Питта оголила крепкую грудь на мексиканском курорте

Западные СМИ заинтригованы стремительно развивающимся романом между 59-летним актером Брэдом Питтом и 32-летней диетологом Инес де Рамон. Известный ловелас изначально не был настроен на серьезные отношения, однако сейчас инсайдеры утверждают, что он по уши влюблен и в личность, и в тело Рамон.
Влюбленная парочка отправилась на новогодние каникулы на мексиканский курорт Кабо, где их и поймали папарацци издания Page Six. Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям, ведь и Брэд, и Инес во всю сверкали на них голыми торсами.
59-летняя звезда еще не растерял все кубики на прессе, и в купальных шортах выглядел очень соблазнительно. Де Рамон также не стала перегружать себя на отдыхе лишней одеждой.
На снимках она хоть и предстала для любопытных папарацци со спины, в кадре все же возможно рассмотреть аккуратные полукружья ее груди, ведь надела де Рамон только саронг на бедра.
Фотографии влюбленных сделаны во время их беседы - Брэд и Инес сидят на шезлонгах в бассейне и что-то увлеченно читают, переговариваясь время от времени.
Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.
Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.
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