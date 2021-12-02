Мокрая партнерша MELOVIN по Танцам со звездами сверкнула стройным телом в прозрачном белье

Елизавета Русина и MELOVIN на Танцах со звездами / instagram.com/lissarusina

Хореограф, танцовщиц и актриса Елизавета Русина приобрела широкую известность благодаря проекту Танцы со звездами. На шоу она выступала в качестве партнерши певца MELOVIN по танцам.

С этой парой было связано немало скандалов, но Русина продолжает эпатировать публику и после ухода с Танцев.

К примеру, танцовщица нередко снимается в нижнем белье любимого ею украинского бренда JIA.

Так девушка примерила полупрозрачный комплект белья персикового цвета, но сделала это весьма экстравагантным образом.

Пикантности ее полуобнаженному луку придавал тот факт, что Русина была абсолютно мокрой - промокли волосы, и полупрозрачное белье стало практически прозрачным от воды, из-за чего прелести танцовщицы можно рассмотреть до мельчайших подробностей.

Реклама

Мокрая Лиза Русина в нижнем белье / instagram.com/lissarusina

Читайте такжеКак Джессика Рэббит: звезда Сватов показала шикарную фигуру в платье с вырезом до пупка

Ранее Настя Каменских показала, как выглядела в 18 лет.

Другие интересные новости: