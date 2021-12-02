Мокрая партнерша MELOVIN по Танцам со звездами сверкнула стройным телом в прозрачном белье

Лиза Русина и модным брендом похвасталась, и великолепную фигуру показала.
Хореограф, танцовщиц и актриса Елизавета Русина приобрела широкую известность благодаря проекту Танцы со звездами. На шоу она выступала в качестве партнерши певца MELOVIN по танцам.
С этой парой было связано немало скандалов, но Русина продолжает эпатировать публику и после ухода с Танцев.
К примеру, танцовщица нередко снимается в нижнем белье любимого ею украинского бренда JIA.
Так девушка примерила полупрозрачный комплект белья персикового цвета, но сделала это весьма экстравагантным образом.
Пикантности ее полуобнаженному луку придавал тот факт, что Русина была абсолютно мокрой - промокли волосы, и полупрозрачное белье стало практически прозрачным от воды, из-за чего прелести танцовщицы можно рассмотреть до мельчайших подробностей.
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