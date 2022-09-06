Мокрая королева: "Рейчел из Друзей" Дженнифер Энистон показала обнаженное фото в душе

Дженнифер Энистон показала обнаженное фото в душе / instagram.com/jenniferaniston

Голливудская актриса и одна из красивейших женщин по версии именитых изданий People, Cosmopolitan и Esquire, более известная, как Рейчел из сериала Друзья, Дженнифер Энистон крепко схватила своих поклонников за мягкие места интригующим снимком.

53-летняя Джен переживает свои лучшие годы зрелости, и, похоже, наслаждается ими на полную катушку. На своей странице в Instagram она опубликовала будоражащее фантазию фото прямиком из своего звездного душа.

В костюме из воды и пены, обнимающем ее загорелое тело, актриса позирует в ванной комнате обнаженной. "Кое-что приближается. 08.09.22", - добавила интригующую подпись к снимку Дженнифер.

Видео дня

Поклонники предполагают, что таким образом она анонсирует выход нового продукта бренда косметики для волос Lolavie, основательницей которого является Энистон. Вероятно это связано с приближающейся первой годовщиной существования бренда.

Дженнифер Энистон показала обнаженное фото в душе / instagram.com/jenniferaniston

Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдкоменко, показала, как в соблазнительном бикини прощается с Западным побережьем.

Также одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши со всеми своими растяжками, складочками и целлюлитом.

Другие новости: