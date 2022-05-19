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Мокрая Ким Кардашьян в показала свои прелести в "голом" бикини

19 мая 2022, 02:43

Светская львица без макияжа отлично вписалась в антураж диких джунглей.

Ким Кардашьян похвасталась телом в "голом" бикини / instagram.com/kimkardashian

41-летняя модель, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян осуществила свою давнюю мечту - ее пригласили на съемки для обложки модно-спортивного глянца Sports Illustrated Swimsuit.

Конечно, формы звезды буквально созданы для того, чтобы позировать топовым фотографам в различных купальниках. Поэтому Ким без колебаний согласилась на съемку.

В комментариях к фотографиям, которыми она поделилась на своей странице в Instagram, Кардашьян рассказала, что съемка проходила в Доминиканской Республике. Для нее это событие достойно внесения в список жизненных достижений.

Для фотосессии были отобраны несколько нарядов, которые идеально подчеркивали фигуру светской львицы, практически не оставляя зрителям пространства для воображения.

Так, на фотографиях в пикантных позах Ким Кардашьян предстала в "голом" бикини, максимально имитирующем цвет ее кожи, в черном латексном микробикини с такими же перчатками выше локтей, и в сверкающем серебристом купальнике с соблазнительными вырезами. Стоит отметить, что на лице фигуристой модели был минимум макияжа, что гармонично соединилось с общей концепцией фотосессии.

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Ранее канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог, писательница и мама одного из богатейших людей планеты Илона Маска, Мэй Маск позировала в откровенных купальниках для модно-спортивного глянца.

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