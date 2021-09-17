УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мокрая Ирэна Карпа разделась в откровенной съемке и сверкнула грудью без лифчика

17 сентября 2021, 05:40

Звезда призналась, что она не слишком поддерживает пластическую хирургию.

Ирена Карпа
Ирэна Карпа / instagram.com/qarpa

Известная украинская писательница Ирэна Карпа поделилась с поклонниками новыми и довольно пикантными фото.

Карпа время от времени пытается радовать своих поклонников довольно откровенными фотографиями в рассказывать интересные моменты из личной и творческой жизни в своем Instagram.

На этот раз Карпа опубликовала роскошное фото на котором позирует в воде. Писательница надела легкое платье без белья и подчеркнула свой образ массивными серьгами, а мокрые волосы расчесала назад.

Также Карпа решила заговорить о старении, и что нужно для того, чтобы делать это красиво. Звезда призналась, что она не слишком поддерживает пластическую хирургию, особенно если лицо перестает выглядеть естественным.

"Девушка, что с лицом?!После лета наша морда все-таки немного устает: солнце и жара делают свое страшное дело. Лицо загорать не стоит – вы в курсе о фотостарении и тд. По сути, лицо начинает стареть лет в 25, и чем быстрее вы им займетесь, тем дольше будете себе нравиться естественной. А не так, чтобы в один прекрасный день взглянуть на себя, испугаться и побежать к хирургу с криками "перешейте все как было! Я за минимальное вмешательство и только за те вещи, которые не исказят вам лицо", - написала она.

Реклама

Ирэна Карпа рассказала, что для тех кто боится "уколов красоты" лучший выход - массаж.

Читайте такжеНастя Каменских в одном халатике засветила аппетитные формы на "королевской" кровати

"И уже после первого сеанса овал лица заметно подтягивается и свежеет. Кожа становится эластичнее и крепче, а не как усталая тряпочка. Ясно что лучше пройти курсом и поддерживать. Что успешно и делают разнообразные телеведущие, которые "лицом работают" и ежедневно его мучают тяжелым гримом. Ну и если им помогает, то человеку, который не перебарщивает с мейком – тем более", - подытожила она.

Ранее Главред писал, как певица Настя Каменских, которую называют обладательницей самых сексуальных форм в украинском шоу-бизнесе, появилась на публике в длинном платье с глубоким разрезом.

viber
Ирэна Карпа новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Мокрая Ирэна Карпа разделась в откровенной съемке и сверкнула грудью без лифчика». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезонаНастя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнатьРоссии не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоитApple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревностиЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности

Последние новости

06:22

Врачи рассказали, как алкоголь влияет на давление

05:40

Мокрая Ирэна Карпа разделась в откровенной съемке и сверкнула грудью без лифчика

05:22

Приметы на 17 сентября: что нельзя делать и как уберечь себя от беды Видео

04:44

Как развить критическое мышление - ценные советы психолога Видео

04:34

День спасателя в Украине: поздравления и картинки к празднику

Реклама
03:05

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

03:02

В США создали назальную вакцину против коронавируса Видео

02:32

Без лифчика, но сразу в трех трусах: 51-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала интригующее фото

02:30

Громкий скандал в Черкассах: учеников заставляли работать в поле

01:55

Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды Видео

01:06

Суровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине Видео

00:55

Носит ли "повелитель волчиц" обручалку: Полякова рассекретила Винника

00:20

Гороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарок Видео

16 сентября, четверг
23:54

Ани Лорак на вечеринке в Москве обнималась с Киркоровым, ей напомнили о скандале

23:27

В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник Видео

23:13

"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

22:44

Популярная косметологическая процедура может защитить от коронавируса? Ученые дали ответ Видео

22:30

Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60% Видео

22:23

В Минздраве рассказали, с какими симптомами детям запрещено ходить в школу Видео

22:20

Мощный взрыв в Карпатах: очевидец рассказал печальные подробности

Реклама
21:46

Специи и травы, которые помогают похудеть: пять помощников Видео

21:35

Жуткое убийство в Черкасской области: женщина жестоко расправилась со своей подругой

21:15

В строительстве знаменитого Oculus в Нью-Йорке использовалась сталь украинской компании

21:11

В Польше в жуткой аварии погибли граждане Украины

21:10

Украшений на 10 миллионов: Меган Маркл появилась в драгоценностях принцессы Дианы Видео

21:04

Планировал расправиться с ним давно: отец-убийца 3-летнего Алеши из Сум "объяснил" свой поступок

20:37

Прогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

20:24

Новая напасть: Волынь атакуют опасные бабочки, в регионе ввели карантин Видео

20:13

Встреча Байдена и Путина с запуском СП-2 – это удар по Европе: Польша позвала Украину в союз 9 стран

20:08

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

19:57

МакSим рассказала о своих видениях во время клинической смерти Видео

19:30

В Житомире на заводе взорвалась огромная бочка, есть пострадавшие

19:09

В Херсоне прохожего накрыла бетонная плита с крыши магазина

18:54

"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19 Видео

18:35

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

18:26

За прибавление в семье хотят платить больше: когда повысят выплаты и кому повезет

18:24

Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса мнение

17:59

Тревога у Лаврова: Россия разразилась обвинениями о "вмешательстве" США в выборы в Госдуму

17:57

Приходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все

17:53

В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию

Реклама
17:33

С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото

17:23

Дефицит железа: признак, который "прячется" на языке Видео

17:14

Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака Видео

17:11

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

17:02

Главное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентября Видео

16:59

"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

16:49

Была абсолютно здоровой: выяснились детали трагической смерти школьницы в Полтаве

16:31

Даша Астафьева сверкнула шикарной грудью в откровенном наряде

16:26

В КГГА рассказали, введут ли в Киеве жесткий карантин Видео

16:23

Саша Пустовит после откровений отправилась в Буковель: милые фото с сыном

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять