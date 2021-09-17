Мокрая Ирэна Карпа разделась в откровенной съемке и сверкнула грудью без лифчика

Ирэна Карпа / instagram.com/qarpa

Известная украинская писательница Ирэна Карпа поделилась с поклонниками новыми и довольно пикантными фото.

Карпа время от времени пытается радовать своих поклонников довольно откровенными фотографиями в рассказывать интересные моменты из личной и творческой жизни в своем Instagram.

На этот раз Карпа опубликовала роскошное фото на котором позирует в воде. Писательница надела легкое платье без белья и подчеркнула свой образ массивными серьгами, а мокрые волосы расчесала назад.

Также Карпа решила заговорить о старении, и что нужно для того, чтобы делать это красиво. Звезда призналась, что она не слишком поддерживает пластическую хирургию, особенно если лицо перестает выглядеть естественным.

"Девушка, что с лицом?!После лета наша морда все-таки немного устает: солнце и жара делают свое страшное дело. Лицо загорать не стоит – вы в курсе о фотостарении и тд. По сути, лицо начинает стареть лет в 25, и чем быстрее вы им займетесь, тем дольше будете себе нравиться естественной. А не так, чтобы в один прекрасный день взглянуть на себя, испугаться и побежать к хирургу с криками "перешейте все как было! Я за минимальное вмешательство и только за те вещи, которые не исказят вам лицо", - написала она.

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Ирэна Карпа рассказала, что для тех кто боится "уколов красоты" лучший выход - массаж.

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"И уже после первого сеанса овал лица заметно подтягивается и свежеет. Кожа становится эластичнее и крепче, а не как усталая тряпочка. Ясно что лучше пройти курсом и поддерживать. Что успешно и делают разнообразные телеведущие, которые "лицом работают" и ежедневно его мучают тяжелым гримом. Ну и если им помогает, то человеку, который не перебарщивает с мейком – тем более", - подытожила она.

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