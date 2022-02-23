Мокрая и сексуальная: Ким Кардашьян показала роскошные ягодицы и грудь в бассейне

Ким Кардашьян показала пышное тело в мокром бикини / instagram.com/kimkardashian

Бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян показала свои ночные купания при полной луне.

Для этого мероприятия 41-летняя дива выбрала весьма необычный образ - ночью она решила окунуться в черном бикини, черных перчатках и солнцезащитных очках.

В таком тотал-блэк луке Ким резвилась у бассейна - хвасталась пышным телом в манящих позах, высовывала язык и показывала неприличные жесты.

Такое заигрывание с фанатами оценили более 4 миллионов подписчиков, оставили восторженные комментарии - более 20 тысяч.

Большая часть поклонников Ким Кардашьян выражала в комментариях свой восторг от красоты и стиля бизнесвумен, оставшиеся жалели Канье Уэста, дескать такую жену упустил.

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