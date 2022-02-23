Мокрая и сексуальная: Ким Кардашьян показала роскошные ягодицы и грудь в бассейне

Светская львица в бикини заставила фанатов стонать от восторга.
Бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян показала свои ночные купания при полной луне.
Для этого мероприятия 41-летняя дива выбрала весьма необычный образ - ночью она решила окунуться в черном бикини, черных перчатках и солнцезащитных очках.
В таком тотал-блэк луке Ким резвилась у бассейна - хвасталась пышным телом в манящих позах, высовывала язык и показывала неприличные жесты.
Такое заигрывание с фанатами оценили более 4 миллионов подписчиков, оставили восторженные комментарии - более 20 тысяч.
Большая часть поклонников Ким Кардашьян выражала в комментариях свой восторг от красоты и стиля бизнесвумен, оставшиеся жалели Канье Уэста, дескать такую жену упустил.
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Ранее режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева побаловала фанатов - показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье.
Певица и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала точеную фигуру в стильном купальнике.
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