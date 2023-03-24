Мокрая Хэлли Берри показала, как балует себя голышом в ванной

Актриса "пригласила" фанатов с собой в душ, и похвасталась крепким, подтянутым телом, которое было одето лишь в воду.

Хэлли Берри показала голое сэлфи из ванной комнаты / instagram.com/halleberry

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри все еще востребована, как артистка, и имеет крайне загруженный график. Тем не менее, она всегда находит время о заботе о себе.

Недавно ей удалось выкроить для этого целый день, который она, очевидно, начала с обжигающего душа. Берри на своей странице в Instagram показала сэлфи, выполненные в наполненной паром ванной комнате актрисы.

Хэлли сфотографировала себя в зеркале полностью обнаженной и со счастливой улыбкой на лице. Запотевшее стекло добавляет кадрам интригующую изюминку. На фото видно, что вода на коже актрисы еще не высохла до конца, а сама Берри находится в великолепной форме.

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"День любви к себе!" - с радостью прокомментировала снимки артистка. Такой акт любви был с восторгом воспринят поклонниками Хэлли Берри. Они отмечают, что актриса прекрасно выглядит и все еще способна заставить их сердца биться учащенно.

Ранее украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук похвасталась спелыми ягодицами в купальнике - насладиться формами спортсменки в полный рост можно благодаря ее сэлфи в зеркале бассейна.

Также 20-летняя американская актриса и восходящий секс-символ Голливуда Дженна Ортега показала игривую съемку, для которой засветила изящные изгибы в откровенном платье.

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