Модель Анна Неплях в полуобнаженном виде показала свои прелести и пообнималась с розой

Мисс Украина Вселенная позировала в пикантном образе.
Украинская модель, которая представляла страну на конкурсе красоты в Израиле Мисс Украина Вселенная Анна Неплях, в очередной раз привела в восторг армию своих подписчиков.
Звезда выложила в Instagram сексуальные кадры, на которых предстала в кружевном топе и стрингах черного цвета.
Неплях позировала с распущенными волосами. Она дополнила свой образ розой, которую прижимала к телу.
Соблазнительности модели добавили алые губы, которые софетались с цветком.
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Автор: Ульяна Виноградова