Модель Анна Неплях в полуобнаженном виде показала свои прелести и пообнималась с розой

Анна Неплях / instagram.com/missukraine_universe

Украинская модель, которая представляла страну на конкурсе красоты в Израиле Мисс Украина Вселенная Анна Неплях, в очередной раз привела в восторг армию своих подписчиков.

Звезда выложила в Instagram сексуальные кадры, на которых предстала в кружевном топе и стрингах черного цвета.

Неплях позировала с распущенными волосами. Она дополнила свой образ розой, которую прижимала к телу.

Соблазнительности модели добавили алые губы, которые софетались с цветком.

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