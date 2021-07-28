Мисс-Украна Анастасия Суббота объявила о беременности эротичной фотосессией

Анастасия Суббота / instagram.com/anastasiiasubbotaofficial/

Украинская модель, которая в 26 лет стала Мисс-Украина 2019 Анастасия Суббота сообщила о скором пополнении в своей семье. Она показала беременный животик в интимной фотосессии.

В Instagram Суббота снялась в одних только трусиках-ниточках, повернувшись боком к фотографу и спустив с плеч джинсовую курточку, оголяя беременный живот и увеличившуюся грудь. Девушка покорила красотой поклонников и вызвала милые поздравления в свой адрес.

"Теперь официально! Я скоро стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать что в тебе растет новая жизнь это что-то нереальное!", пишет она.

"Поздравляю! Желаю всего самого лучшего!", "Малышка, поздравляю", "Скорее бы потискать моего маленького пузожителя", "Поздравляем! Думаю большинство и так заметили животик", - пишут ей в комментариях поздравления друзья и поклонники.

Анастасия по специальности веб-дизайнер, но работает профессиональной манекенщицей. Суббота увлекается путешествиями (уже посетила 24 страны), живописью, спортивной хореографией, изучением языков и рыбалкой.

У нее был возлюбленный, но во время конкурса, в рамках правил она не должна была беременеть или выходить замуж. Теперь же для этого нет никаких ограничений.