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Мишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концеры и песни

3 июня 2021, 14:12

Украинская певица, участница шоу Танці з зірками Мишель АНдраде откровенно рассказала о своей жизни.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Украинско-боливийская певица Мишель Андраде уже второй раз подряд стала ведущей нового сезона Орел и решки, и накануне шоу рассказала много чело интересного и забавного о своей жизни и творчестве.

В своем шоу "33 за 3" жена Димы Комарова Александра Кучеренко основательно расспросила девушку о личном.

Как оказалось, красотка-Мишель когда-то страдала от комплексов, она может сняться в обнаженной фотосессии, если захочет, и она не хочет петь дуэтом с Винником.

"Он классный, но у нас разные стили", - объяснила свое решение относительно повелителя волчиц Андраде..

Девушка призналась, что у нее когда-то был комплекс роста, но, когда она стала старше, то благополучно переросла его.

Певица заинтриговала признанием относительно своих заработков. Александра отметила, что по слухам, Mozgi Entertainment платит своим артистам 10% от гонораров.Читайте такжеСтало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани Лорак

"Вообще, по разному бывает, - засмеялась Мишель, - иногда больше бывает".

Она также созналась, что в принципе способна сняться в откровенной фотосесси полностью голой, но не сейчас.

"Не знаю, пока что не готова. Может, если это что-то красивое, и сама захочу это сделать", - сказала она.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Напомним, все выпуски шоу Таннці з зірками 2019, где также победила звезда Крепостной Ксения Мишина, можно посмотреть онлайн на сайте 1plus1 video.

Александра Кучеренко Мишель Андраде новости шоу бизнеса
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