Мишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позе

Украинская певица Мишель Андраде время от времени дразнит поклонников откровенными кадрами.
Украино-боливийская певица Мишель Андраде поразила красотой в пикантной фотосессии, которую сделала после приезда с нового путешествия.
Певица уже не первый раз стала ведущей тревел шоу, и теперь часто публикует фото с путешествий, а не откровенные кадры.
В Instagram Мишель Андраде похвасталась аппетитными ножками и бедрами в коротенькой черной футболочке, которая прикрыла только самые откровенные части ее тела.
Она поразила поклонников стройной фигурой и чудесным настроением.
"Приехала с пула! Нужно было восстанавливаться хотя бы 3-4 дня, чтобы высыпаться и набраться сил!", - рассказала певица.Читайте такжеМишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песни
"Красавица то какая", "Ну почему такая красивая", "Обожаааююююю, самые обычные фотки-всегда самые красивые. Настоящие!", "Мішелька маленька каруселька! Не сидиться красотці на місці!", "Отличное фото", "Ты как всегда классная и сногшибательна", - пишут ей в комментариях.
Ранее Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике.