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Мишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позе

31 июля 2021, 03:02

Украинская певица Мишель Андраде время от времени дразнит поклонников откровенными кадрами.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Украино-боливийская певица Мишель Андраде поразила красотой в пикантной фотосессии, которую сделала после приезда с нового путешествия.

Певица уже не первый раз стала ведущей тревел шоу, и теперь часто публикует фото с путешествий, а не откровенные кадры.

В Instagram Мишель Андраде похвасталась аппетитными ножками и бедрами в коротенькой черной футболочке, которая прикрыла только самые откровенные части ее тела.

Она поразила поклонников стройной фигурой и чудесным настроением.

"Приехала с пула! Нужно было восстанавливаться хотя бы 3-4 дня, чтобы высыпаться и набраться сил!", - рассказала певица.Читайте такжеМишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песни

Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/
Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

"Красавица то какая", "Ну почему такая красивая", "Обожаааююююю, самые обычные фотки-всегда самые красивые. Настоящие!", "Мішелька маленька каруселька! Не сидиться красотці на місці!", "Отличное фото", "Ты как всегда классная и сногшибательна", - пишут ей в комментариях.

Ранее Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике.

Кристина Асмус новости шоу бизнеса
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