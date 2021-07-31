Мишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позе

Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Украино-боливийская певица Мишель Андраде поразила красотой в пикантной фотосессии, которую сделала после приезда с нового путешествия.

Певица уже не первый раз стала ведущей тревел шоу, и теперь часто публикует фото с путешествий, а не откровенные кадры.

В Instagram Мишель Андраде похвасталась аппетитными ножками и бедрами в коротенькой черной футболочке, которая прикрыла только самые откровенные части ее тела.

Она поразила поклонников стройной фигурой и чудесным настроением.

"Приехала с пула! Нужно было восстанавливаться хотя бы 3-4 дня, чтобы высыпаться и набраться сил!", - рассказала певица.Читайте такжеМишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песни

Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

"Красавица то какая", "Ну почему такая красивая", "Обожаааююююю, самые обычные фотки-всегда самые красивые. Настоящие!", "Мішелька маленька каруселька! Не сидиться красотці на місці!", "Отличное фото", "Ты как всегда классная и сногшибательна", - пишут ей в комментариях.

Ранее Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике.