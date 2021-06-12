Михаил Заливако признался, сколько раз у него мог быть секс на Холостяке

Холостяк 2021 / кадр из интервью

Холостяк 2021 года Михаил Заливако в финале шоу выбирал между Юлией Бельченко и Анной Богдан. В итоге, счастливой победительницей стала Анна Богдан, которая заинтриговала часть фанатов с начала Холостяка.

На шоу часто подниаются вопросы секса и интима - обычно как на Холостяке, так и на Холостячке главные герои позволяют себе максимум поцелуи. К тому же, все должно быть запечатлено на камеры. Но иногда случается, что когда камеры выключены, химия берет свое.

Михаил Заливако в интервью для шоу Слава + рассказал, намекали ли ему девушки на секс, и сколько раз он у него был за сезон.

Холостяк признался, что ему обидно, так как ни одна девушка ему этого так и не предложила. К тому же он подколол ведущего, уточнив, как они должны были это делать, да еще и когда вокруг камеры.

"Дак, а как, если мы все время были в кадре? Если вы выходите из кадра - вас сразу разводят редакторы. Как это сделать? Там было - не смотреть, не разговаривать. Если вы хотите, что-то сказать говорите в камеру", - рассказал Михаил.Читайте такжеХолостяк 2021 финал: кого выбрал Миша в 12 выпуске

О таком решении он объяснил, что просто очень исполнительный, и выполняет указания редакторов.

"Я очень исполнительный. Я понимаю, что все нужно делать, как надо. Это же и есть реалити… Это интересно - как я отвечу, как ты ответишь. Ну снимайте нас, когда мы стоим возле камер", - уточнил Заливако.

Напомним, что в 10 сезоне Холостяка стало известно, что у Макса Михайлюка был секс как минимум с одной участницей - по слухам, это, якобы и стало одной из причин расставания Макса с победительницей шоу Дашей Уляновой.

Ранее хакеры взломали страничку Леси Никитюк и выставили ее нескромную переписку с Михаилом Заливако после окончания проекта.

Анна Богдан отреагировала на слиую переписку Никитюк с Холостяком.