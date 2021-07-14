Михаил Боярский срочно госпитализирован с коронавирусом

Боярский / УНИАН

Актера Трех мушкетеров Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом.

Как сообщает телеграм-канал Mash на мойке, он уже какое-то время болеет коронавирусом, но тепреь его состояние потребовало тщательного контроля врачей.

"По нашей информации, у мушкетера ковид, пошел седьмой день. Три дня назад его забрали под присмотр врачей", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Сам 71-летний Михаил Сергеевич сообщает российским СМИ, ччто чувствует себя нормально.

В феврале 2021 года Михаил Боярский был госпитализирован c жалобами на повышенную температуру и слабость. Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, и уже на следующий день после выписки актер играл на сцене театра Ленсовета.

Напомним, у МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии из-за коронавируса.