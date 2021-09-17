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Мейхер взволновала воображение поклонников пикантной фотосессией

17 сентября 2021, 21:53
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Звезда позировала в поле.

Надежда Мейхер / Instagram

Популярная украинская актриса и певица Надежда Мейхер взбудоражил поклонников откровенными кадрами. В Instagram знаменитость опубликовала черно-белые снимки, на которых предстала в умопомрачительном образе.

Мейхер надела облегающее светлое платье с глубоким декольте, прикрытым сеточкой. Наряд подчеркивал стройную фигуру Нади и одновременно демонстрировал все ее прелести.

На этом экс-солистка "Виа-Гры" не остановилась и дополнила свой образ строгим пиджаком в полоску.

Надя также распустила волосы, которые нежно раздувал ветер.

"Так долго скорбь моя была нема! О дайте, дайте мне сойти с ума. Любовь с рассудком здравым несовместны...", - добавила подпись под фото Мейхер.

Напомним, недавно Санта Димопулос взбудоражила воображение поклонников жаркими кадрами.

viber
Надя Мейхер
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