Меньше ткани, больше тела: Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников

Украинская актриса кино и театра Анна Кошмал в повседневной жизни предпочитает простые и удобные наряды в стиле кэжуал. Меж тем на сцене и в кадре ей часто достаются роли роковых красоток, и луки ей подбирают соответствующие. Так что артистка чувствует себя в обоих случаях вполне комфортно.
И если повседневный стиль Кошмал, созданный в соответствии со всеми модными веяниями, позволяет глазам ее поклонников отдохнуть за приятным зрелищем, то образы для съемок неизменно округляют их от восторга.
Так недавно на своей странице в Instagram Анна опубликовала снимки в дерзком черном платье на одно плече и с таким высоким разрезом, что стройные ножки актрисы видно до тех пор, пока они не начинают терять свое приличное название.
В таком пикантном наряде артистка изгибается, демонстрируя безупречный рельеф подтянутого тела. В комментариях к фото фанаты Анны Кошмал, как один, соглашаются, что эти кадры - яркое напоминание о том, что в нашей стране живут самые красивые женщины.
Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.
Также шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке - вечно молодая звезда Голливуда в канун 55-летия похвасталась идеальными формами.
Другие новости:
- 15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца в провокационном образе
- Звездная украинская прыгунья посветила округлым бюстом в откровенном купальнике
- Латекс и мини: внучка путиниста Боярского едва удержала мощный "талант" в топе