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Меньше ткани, больше тела: Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников

Анна Подгорная
11 октября 2023, 03:43
Звезда "Сватов" и "Папика" абсолютно органично влилась в роль утонченной искусительницы.
Анна Кошмал
Анна Кошмал в черном платье показала фигуру в глубоких вырезах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса кино и театра Анна Кошмал в повседневной жизни предпочитает простые и удобные наряды в стиле кэжуал. Меж тем на сцене и в кадре ей часто достаются роли роковых красоток, и луки ей подбирают соответствующие. Так что артистка чувствует себя в обоих случаях вполне комфортно.

И если повседневный стиль Кошмал, созданный в соответствии со всеми модными веяниями, позволяет глазам ее поклонников отдохнуть за приятным зрелищем, то образы для съемок неизменно округляют их от восторга.

Так недавно на своей странице в Instagram Анна опубликовала снимки в дерзком черном платье на одно плече и с таким высоким разрезом, что стройные ножки актрисы видно до тех пор, пока они не начинают терять свое приличное название.

видео дня

В таком пикантном наряде артистка изгибается, демонстрируя безупречный рельеф подтянутого тела. В комментариях к фото фанаты Анны Кошмал, как один, соглашаются, что эти кадры - яркое напоминание о том, что в нашей стране живут самые красивые женщины.

Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.

Также шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке - вечно молодая звезда Голливуда в канун 55-летия похвасталась идеальными формами.

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