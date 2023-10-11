Меньше ткани, больше тела: Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников

Звезда "Сватов" и "Папика" абсолютно органично влилась в роль утонченной искусительницы.

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Анна Кошмал в черном платье показала фигуру в глубоких вырезах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса кино и театра Анна Кошмал в повседневной жизни предпочитает простые и удобные наряды в стиле кэжуал. Меж тем на сцене и в кадре ей часто достаются роли роковых красоток, и луки ей подбирают соответствующие. Так что артистка чувствует себя в обоих случаях вполне комфортно.

И если повседневный стиль Кошмал, созданный в соответствии со всеми модными веяниями, позволяет глазам ее поклонников отдохнуть за приятным зрелищем, то образы для съемок неизменно округляют их от восторга.

Так недавно на своей странице в Instagram Анна опубликовала снимки в дерзком черном платье на одно плече и с таким высоким разрезом, что стройные ножки актрисы видно до тех пор, пока они не начинают терять свое приличное название.

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В таком пикантном наряде артистка изгибается, демонстрируя безупречный рельеф подтянутого тела. В комментариях к фото фанаты Анны Кошмал, как один, соглашаются, что эти кадры - яркое напоминание о том, что в нашей стране живут самые красивые женщины.

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