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Меган Фокс засветила упругую грудь в слишком откровенном прозрачном наряде

14 сентября 2021, 02:58

Американская актриса Меган Фокс произвела фурор очень откровенным нарядом.

Меган Фокс
Меган Фокс / instagram.com/meganfox/

Молодая мама Меган Фокс, которая недавно завела Сеть горячими намеками о непристойных занятиях на обеденном столе, подобрала очень откровенный наряд для церемонии награждения MTV Video Music Awards 2021, куда она ходила с Колсоном Бейкером.

Меган Фокс опубликовала в Instagram фотосессию, которую они устроили с парнем на "красной дорожке" MTV Video Music Awards 2021, точнее в "туалете" с писсуаром.

Фотосессия оказалась не менее эффектной, чем у Мадонны, тем более, что Меган Фокс "постилась" последние пару месяцев, чтобы прийти в прозрачном наряде, в нюдовом белье, которое "вкусно" подчеркнуло ее изящную фигуру.

Меган Фокс засветила сочную грудь, плоский животик и загар под легкой вуалью которую надела вместо платья. Девушка Свела с ума поклонников невероятными ножками и бедрами, которые не скрывала одежда или белье.

"Папочка собирается выиграть VMA", - подписала она фотосессию.

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Фотосессия набрала почти 3 миллиона лайков за 14 часов, и это не предел - тысячи лайков продолжают добавляться ежеминутно.

Ранее Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене.

Напомним, назвали победителей премии MTV Video Music Awards 2021.

viber
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