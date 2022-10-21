Меган Фокс зачаровала фанатов "убийственной" грудью в соблазнительном корсете

Звезда Трансформеров хоть и считает себя замкнутой тихоней, но раз за разом возвращается к образу секс-бомбы.
Американская актриса Меган Фокс обратилась к настоящей магии - она показала, как читает книгу о лунных заклинаниях на лужайке перед домом.
Однако секрет невероятно сексуальности артистки вовсе не в каких-то чарах. Поклонников привлекает ее естественный магнетизм, щедро сдобренный помощью косметологов и пластических хирургов.
Фанаты Фокс разделились на два лагеря: одни ругают актрису за ее преображения и мечтают вновь увидеть соблазнительную красотку, которая не догадывается о своей привлекательности (как в фильме Трансформеры), другие - принимают ее с имплантатами и без, даже если моментами она превращается в одну из клана Кардашьян в своей погоне за совершенством.
Эти нешуточные страсти нашли свое воплощение под новыми фото Фокс в Instagram. На них актриса позировала в корсете на тонких бретельках, которые совершенно не сдерживали ее пышную грудь.
Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.
Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.
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