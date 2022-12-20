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Меган Фокс упаковала грудь в корсет и вышла в свет с возлюбленным

20 декабря 2022, 16:31
Звездная пара - актриса Меган Фокс и рэпер Машин Ган Келли - посетили ресторан в Лос-Анджелесе в очень ярких образах.
Меган Фокс, Машин Ган Келли
Меган Фокс, Машин Ган Келли / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

36-летняя американская актриса Меган Фокс вышла на публику с женихом, рэпером Машин Ган Келли, в очень ярких образах. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Влюбленную пару заметили накануне у одного из ресторанов Лос-Анджелеса. Скорее всего, у них был запланирован романтический ужин.

Для выхода в свет Фокс выбрала корсет с глубоким декольте, серебристую мини-юбку с пайетками, а также розовый кардиган. Обулась актриса в сочно-розовые туфли на высоком каблуке. В руках Фокс крепко держала розовую сумочку.

Тем временем Машин Ган Келли был одет в шубу, короткую укороченную кофту-топ, спортивные штаны. На ногах музыканта были сапоги с розовой подошвой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

До того американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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