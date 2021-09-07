Меган Фокс произвела фурор в одном жакете поверх лифчика

Меган Фокс / Getty Images

Звезда Голливуда Меган Фокс последнее время снова начала радовать поклонников откровенными фото. Девушка поддерживает невероятную фигуру, и иногда публикует вызывающие кадры, на которых в каком-то ракурсе может засветить аппетитные загорелые формы.

Меган Фокс в своем Instagram опубликовала пару селфи, которые сделала у стола перед зеркалом, прорекламировав бренд Danielle Guizio.

Меган Фокс в крошечных босоножках и мини надела только лифчик и жакет, и продемонстрировала во всей красе соблазнительные ножки и женские прелести, облокачиваясь на стол в комнате.

"А если я скажу вам, что этот стол видел многое", - подписала она фото, которое сделала сама в зеркало напротив стола. Она намекнула, что он продается.

Меган Фокс / instagram.com/meganfox/

Меган Фокс / instagram.com/meganfox/

Парень Меган Фокс Колсон Бэйкер написал в комментарии: "Я рад, что это больше не наш стол". Этим он произвел настоящий фурор - пользователи Сети разделились на тех, кто оценил его шутку, и предположил, что стол продается, и тех, кто начал спрашивать, не разбежалась ли пара?.

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"Никогда не думал, что буду мечтать быть столом, но вот и мы", "Мы все хотим больше деталей", "Оргии с Меган Фокс?", "Съесть целую пиццу в одиночестве, плача, слушая Селин Дион? Та же фигня, подруга, та же фигня...", "Владелец квартиры читая это [в шоке]", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что 35-летняя Меган Фокс и 32-летний Колсон Бэйкер встречаются с 2020 года.

У Меган Фокс от бывшего мужа Остина Грина есть трое сыновей - Ноа Шеннон Грин, Боди Рэнсом Грин и Джорни Ривер Грин. 18 мая 2020 она сообщила о расставании с Грином, а 18 июня Бэйкер подтвердил, что у них роман.