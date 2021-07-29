"Медовый, как рассвет": Настя Каменских показала упругий бюст в шикарном ракурсе

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux/

Как известно, Настя Каменских всегда встает очень рано. Певица NK устроила рассветную фотосессию на балкончике, надев на себя минимум - черное элегантное белье и продемонстрировала весь свой шарм.

Настя Каменских в Instagram побаловала поклонником своей стройной фигурой, и показала результаты ее регулярных занятий в спортзале и с тренерами.

"Good morning, пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", - пишет она.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Вот это фигура!", "Рассвет чудесный", "Шикарная", "Пусть так и будет", "Настя классная! Молодец!", "Вы прекрасны", Ну что за шикарная женщина", "Тонкая талия, очень женственно", - пишут ей в комментариях.

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