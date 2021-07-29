"Медовый, как рассвет": Настя Каменских показала упругий бюст в шикарном ракурсе

Украинская певица Настя Каменских порадовала своих поклонников новыми яркими фото.
Как известно, Настя Каменских всегда встает очень рано. Певица NK устроила рассветную фотосессию на балкончике, надев на себя минимум - черное элегантное белье и продемонстрировала весь свой шарм.
Настя Каменских в Instagram побаловала поклонником своей стройной фигурой, и показала результаты ее регулярных занятий в спортзале и с тренерами.
"Good morning, пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", - пишет она.
"Вот это фигура!", "Рассвет чудесный", "Шикарная", "Пусть так и будет", "Настя классная! Молодец!", "Вы прекрасны", Ну что за шикарная женщина", "Тонкая талия, очень женственно", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий