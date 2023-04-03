УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мечтательная Хэлли Берри посветила крепкой грудью с бокалом шампанского в руках

3 апреля 2023, 22:54
Голливудская знаменитость раскрыла свой универсальный способ для поднятия настроения.
Хэлли Берри
Хэлли Берри показала подтянутое тело в бикини / instagram.com/halleberry

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри 14 раз попадала в список журнала People "Самые красивые знаменитости". За громкими званиями она не гонится, но держит марку и сегодня.

56-летняя знаменитость время от времени балует поклонников горячими снимками пикантного содержания. Особенно ей удаются "пляжные фото".

Так, недавно на ее странице в Instagram появился снимок того, как актриса, по ее словам, поддерживает свой дух. Морской воздух и бокал прохладного розового шампанского определенно создают расслабленное настроение Берри.

видео дня

Хэлли снялась на застекленной веранде спиной к океану. Она одета в легкий песочный наряд с пайетками и этническими мотивами. Сквозь глубокий вырез обнажилось плечо актрисы и черный купальник, который гармонично подчеркивает упругие полукружья ее груди. Она приподняла одну ногу, демонстрируя подтянутое бедро.

Поклонники отмечают: такие снимки из реальной жизни артистки поднимают и их дух - созерцание красоты Хэлли Берри придает им сил и мотивации двигаться вперед.

Хэлли Берри
Хэлли Берри показала подтянутое тело в бикини / instagram.com/halleberry

Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".

Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.

Другие новости:

шоу-бизнес Холли Берри новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:54

Мечтательная Хэлли Берри посветила крепкой грудью с бокалом шампанского в руках

22:47

Жданов предупредил о высокой вероятности подготовки массированной ракетной атаки со стороны РФВидео

22:44

Российского актера "парализовало" прямо на сцене: вызвали немедленно скоруюВидео

22:33

"Я готов его убить сам": в Хмельницком митрополит прокомментировал избиение военного священникомВидео

22:01

"Распад России будет "впечатляющим": Данилов озвучил сроки краха страны-агрессораВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:45

Курс доллара может резко обвалиться в апреле: аналитики озвучили сценарийВидео

21:21

"Я не испугался": после скандала в Карпатах мужчина резко извинился перед военнымиВидео

21:01

49-летняя Елена Мозговая показала подробное фото своего лица вблизи

20:43

США передают Украине мощную военную помощь: Кирби назвал срокиВидео

Реклама
19:41

Звезда сериала Викинги снялся голым в поддержку беременной жены после трех выкидышей

19:20

Путинская Россия прощается с тыломмнение

19:12

Война в Украине приближается к переломному моменту - BloombergВидео

18:53

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

18:40

"Криминальный клоун": Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в КремлеВидео

18:37

Злата Огневич честно призналась, кого бы теперь выбрала на шоу "Холостячка"

18:34

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

18:19

"Пытаются прикрыть свои провалы": генерал Сырский о ситуации в БахмутеВидео

17:50

Принимает поздравления: Надю Дорофееву застукали с кольцом на безымянном пальце

17:35

Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшееВидео

17:34

Жизнь навсегда разрушилась: мужчина случайно женился на своей единокровной сестре

Реклама
17:24

Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцевВидео

17:23

Что нужно делать для долголетия: названы пять самых главных привычек, которые добавят 10 лет жизни

17:02

В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23Видео

16:49

Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – СтолтенбергВидео

16:24

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиянВидео

16:06

"Подвал и ведро вместо туалета": Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную водуВидео

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

15:03

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

14:52

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

Реклама
12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять