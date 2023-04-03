Мечтательная Хэлли Берри посветила крепкой грудью с бокалом шампанского в руках

Голливудская знаменитость раскрыла свой универсальный способ для поднятия настроения.

Хэлли Берри показала подтянутое тело в бикини / instagram.com/halleberry

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри 14 раз попадала в список журнала People "Самые красивые знаменитости". За громкими званиями она не гонится, но держит марку и сегодня.

56-летняя знаменитость время от времени балует поклонников горячими снимками пикантного содержания. Особенно ей удаются "пляжные фото".

Так, недавно на ее странице в Instagram появился снимок того, как актриса, по ее словам, поддерживает свой дух. Морской воздух и бокал прохладного розового шампанского определенно создают расслабленное настроение Берри.

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Хэлли снялась на застекленной веранде спиной к океану. Она одета в легкий песочный наряд с пайетками и этническими мотивами. Сквозь глубокий вырез обнажилось плечо актрисы и черный купальник, который гармонично подчеркивает упругие полукружья ее груди. Она приподняла одну ногу, демонстрируя подтянутое бедро.

Поклонники отмечают: такие снимки из реальной жизни артистки поднимают и их дух - созерцание красоты Хэлли Берри придает им сил и мотивации двигаться вперед.

Хэлли Берри показала подтянутое тело в бикини / instagram.com/halleberry

Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".

Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.

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