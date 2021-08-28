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"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото

28 августа 2021, 02:44

Российская певица Соня Таюрская удивила поклонников горячей фотосессией в бикини.

Соня Таюрская
Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/

Солистка Little Big Соня Таюрская решила добавить жары в последние дни лета, и показалась перед поклонниками в провокационной фотосессии.

Соня Таюрская в Instagram похвалилась идеальными ножками и сочной грудью перед зеркалом, снимая обнаженные селфи, на которых в лучшем ракурсе показала все достоинства своей сексуальной фигуры.

"Поиск идеальных купальников завершился в 30 лет! Это просто находка! Все купальники шьются по твоим параметрам. Я не смогла определиться какой хочу, поэтому у меня их теперь оооочень много! На фотках не все, но самые любимые. Официально закрываю сезон купальников и обнаженки в своём инстаграме в этом году!", - подписала она фото.

Соня Таюрская
Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/
Соня Таюрская
Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/
Соня Таюрская
Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/
Соня Таюрская
Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/

"На таком теле идеально все ;) а лучше без", "Выбрать один просто невозможно! Все смотреться на тебе просто блестяще!", "Купальники шикарны! А ты Сонечка просто Богиня!", "Маска не туда надевается", - пишут в комментариях.

Ранее победительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образом

viber
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