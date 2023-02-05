Маша Полякова попала в эротический скандал из-за вульгарных фото

Чувство юмора старшей дочери Оли Поляковой вызвало у многих отвращение и непреодолимое желание прочесть ей лекцию о культуре поведения.

Маша Полякова нарвалась на критику за фото с развратным пирожным / instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, певица и блогерка Маша Полякова отправилась на обучение, где делает первые шаги в самостоятельной жизни. После долгого перерыва девушка вернулась к активному ведению своего блога в Instagram.

17-летняя Полякова любит эпатировать публику, но сейчас, похоже, превзошла саму себя. На ее странице появилось провокационное фото - в одном из лондонских кафе она продегустировала десерт в форме мужских гениталий.

Вафельный пенис Маша засунула в рот, и сняла это на камеру. Поступок девушки вызвал вопросы, однако в описании к фото она объяснила, что именно означает кадр.

Так жест Поляковой-младшей на самом деле оказался подколом в адрес любителей "русского мира" и преданных поклонников войны в Украине. "Фото: чем занимаются рашисты в своей свободное время", - подписала снимок Маша. Поклонники поддержали ее раскованность и свободомыслие.

Однако специфическое чувство юмора девушки оценили далеко не все, и в комментариях на нее с гневными замечаниями набросилась целая армия моралистов:

Маша Полякова нарвалась на критику за фото с развратным пирожным / instagram.com/mashapolyakova

"Просто жах, відсутність виховання... дуже прикро, що дівчата постять такі фото..."

"Дуже неприємна дівчина!"

"Мені б було соромно таке робити та і ще і викладати . Молодь вже зовсім зглузду їде . Ви ж дівчата почині буди тендітні леді".

"Не дуже гарно, Маша, точніше, виглядає огидно. Ти розумієш, що ти позориш жіночу стать???"

"Це дуже вульгарно… і це не хайп… куди дивиться батько…"

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

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