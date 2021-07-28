Маша Полякова игриво показала грудь на горячих кадрах

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая начала свою карьеру с группой Швы матерными выступлениями на днях, решила показать поклонникам немного новых провокационных кадров.

Маша Полякова залила в Instagram ролик из Тик-тока, в котором сначала соблазнительно светит ножками, а потом появляется в камере полностью и дразнит своим нескромным купальником. Дочь Поляковой похвасталась похудевшей фигурой и женственными формами в мини-бикини. Образ она довершила огромными солнцезащитными очками.

Девушка не стала подписывать своей ролик, оставив поклонникам все додумывать самим.

Кроме Маши Поляковой никто не смог увидеть реакции на ее ножки и прелести. Но девушка в полной мере смогла насладиться комплиментами от друзей, парня и поклонников, которые оценили ее старания к лету.

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