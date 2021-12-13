Маша Ефросинина взорвала Сеть фото в белье

Телезвезда показала себя в пикантном образе.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась в Instagram фото в откровенном образе.
Маша показала себя в нижнем белье красного цвета. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж.
"Свой первый комплект красного белья я купила в 2002 году, познакомившись со своим будущим мужем! Тогда я мыслила примерно так: не умеешь готовить, бери парня красными труселями! Стоя в примерочной самого дорогого магазина белья в Киеве и смотря на ценник кружевного "бесстыдства" на себе, я понимала, что на него пойдет вся моя месячная зарплата!", - написала Ефросинина.
Также ведущая добавила, что купить белье в итоге ей помогла продавец.
"Девушка, поймите, когда на вас красное белье, вы хоть в мешке ходите, в ваших глазах и повадках безоговорочно будет сексуальность..".
Напомним, Настя Каменских удивила поклонников новым имиджем.
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