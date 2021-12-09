MARUV в красных латексных доспехах оголила свой сочный "орех"

Идеальное сочетание страсти, изящества, танца и обнаженной натуры.
Певица MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) представила промо-фотографии к новому танцевальному клипу By Your Side.
В кадре - ничего лишнего: лишь сама артистка и ее партнер по танцам Виталий Загоруйко. Однако от любимых образов Марув не готова отказаться даже для вокальной композиции.
Певица для клипа надела красный латексный костюм, напоминающий сияющие доспехи, с пикантными вырезами прямо на ягодицах.
В новом ролике, кроме страстного танца, также много поддержек, в которых Корсун может сполна продемонстрировать обольстительные изгибы своего тела.
Девушка кажется ярким перышком в руках умелого партнера, мастерство которого придает Марув большего сияния, как идеальная оправа для бриллианта.
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Ранее экс-ВИА Гра Миша Романова шокировала фанатов полной обнаженкой.
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